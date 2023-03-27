العراق أول دولة في الشرق الأوسط ينضم لاتفاقية الأمم المتحدة للمياه ودعوة ألمانية لجيرانه

أعلنت السفارة الألمانية في العراق، اليوم الاثنين، أن العراق أول دولة في الشرق الأوسط انضم لاتفاقية الأمم المتحدة للمياه، فيما دعت الدول المجاورة للعراق الى الانضمام للاتفاقية من أجل الاستخدام المستدام للمياه وتجنب النزاعات على الموارد الطبيعية.

وكانت وزارة الموارد المائية العراقية أعلنت، يوم أمس الأحد، إنضمام البلاد إلى اتفاقية “هلسنكي” لحماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود.

وقالت السفارة الألمانية في بيان إن “‫العراق أصبح أول دولة في الشرق الأوسط تنضم إلى اتفاقية الأمم المتحدة للمياه، والتي تهدف إلى ضمان الاستخدام المستدام لموارد المياه العابرة للحدود”.

وأضاف البيان أن” من المهم أن ينضم جيران العراق أيضاً الى هذه الاتفاقية، إذ تعاني 19 دولة عربية من أصل 22 دولة من ندرة المياه”.

وتابع البيان أن “مع تزايد ندرة المياه واحتمال نشوب نزاعات بين البلدان على الموارد، تحث الأمم المتحدة المزيد من الدول على التوقيع على اتفاقية المياه، المصممة لتقليل التوترات وتحسين التعاون الدولي”.

وشارك الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، عبر دعوة من الأمين العام للأمم المتحدة في أعمال مؤتمر نيويورك للمياه الذي نظمته المنظمة الدولية من 22- 24 آذار الحالي، وشدد خلال كلمته بالمؤتمر على ضرورة الإسراع في إحراز التقدم في مجال التعاون المائي، مشيراً إلى أن إدارة موارد المياه المتاحة بشكل أكثر كفاءة وفعالية من قبل الدول المتشاطئة أمر مهم للبلاد.

ويعاني العراق من شح المياه الأنهر وكذلك الأمطار وموجات الجفاف بسبب قيام دول المنبع (تركيا وإيران) بقطع وتقليل حصته من المياه، إلى جانب التغير المناخي.