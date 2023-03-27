حكومة إقليم كوردستان رداً على الخارجية الأميركية: نفخر بملفنا في حرية التعبير

أكد منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان ديندار زيباري، أن إقليم كوردستان يفخر بملفه في مجال حرية التعبير، منوّهاً إلى أن حكومة إقليم كوردستان لا تسمح بالتعذيب سواء داخل السجون أو أثناء التحقيق.

وقال منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان ديندار زيباري، في تصريح صحفي اليوم الاثنين (27 آذار 2023) حول ماورد بشأن إقليم كوردستان في تقرير الخارجية الأميركية لحالة حقوق الإنسان لعام 2022: “نحن في إقليم كوردستان نفتخر بملف حرية التعبير، حيث قام بخطوات جادة ومهمة في هذا السياق”.

وأشار إلى “ترخيص أكثر من 1259 مؤسسة إعلامية رقمية ومطبوعة، وأكثر من 50 موقعاً إلكترونيا وأكثر من 138 محطة إذاعية وأكثر من 958 صحيفة ومجلة و31 قناة فضائية و85 قناة محلية”، مشدداً على أن حكومة إقليم كورستان تفخر بهذا “الفضاء الإعلامي”.

وكان تقرير وزارة الخارجية الأميركية لحالة حقوق الإنسان في 2022، والذي نشر يوم (20 آذار 2023)، قد أشار إلى “تضييق الخناق على حرية التعبير والعمل الصحفي” في العراق وإقليم كوردستان خلال عام 2022.

حول ما ورد في التقرير بشأن التعذيب، قال ديندار زيباري: “نرد في إقليم كوردستان بشكل مثبت على ذلك، حيث ليس هناك أي سماح بالتعذيب حسب القوانين والإجراءات، سواء داخل السجون أو خلال عمليات التحقيق”.

يشار إلى أن تقرير الخارجية الأميركية تحدث عن “قبول المحاكم العراقية اعترافات انتزعت بالاكراه”.

بشأن ملف داعش، أشار إلى أن “إقليم كوردستان قام بخطوات جادة في هذا الملف وقدم تضحيات لتحرير المناطق من داعش بلغت أكثر من 1800 شهيد و11 ألف جريح من قوات البيشمركة”.

وأضاف أن “إقليم كوردستان قام من خلال دوائره الخاصة بتحرير أكثر من 3500 من الإزيديات والإزيديين من إرهابيي داعش”.

ونوّه إلى أنه “كان من الضروري أن الاشادة بهذه الانجازات على مستوى العراق ومستوى إقليم كوردستان في التقارير الدولية وبالأخص التقرير الأميركي الأخير”.

منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان بيّن أن “أكثر من 300 من إرهابيي داعش الموقوفين في إقليم كوردستان تمت محاكمتهم خلال عامي 2021 و2022، بحسب القوانين الموجودة في إقليم كوردستان، إيفاء بالتزامات العراق الدولية في مكافحة الإرهاب”.

وأكد ضرورة أن تشير التقارير الدولية إلى الخسائر التي يتكبدها المواطنون في إقليم كوردستان والعراق بشكل عام من انتهاك السيادة العراقية من قبل دول الجوار، مشيراً إلى أن هناك “أكثر من 138 هجوماً جوياً وأكثر من 200 عملية قصف مدفعي على مواقع داخل الأراضي العراقية”.