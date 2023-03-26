مارس 27, 2023

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

مقر الرئيس بارزاني: إقليم كوردستان نتاج دماء آلاف الشهداء ودموع الآلاف من امهاتهم

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فى :أخبار عــامة
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مقر الرئيس بارزاني: إقليم كوردستان نتاج دماء آلاف الشهداء ودموع الآلاف من امهاتهم

قال مقر الزعيم الكوردي رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، اليوم الاحد، ان إقليم كوردستان ليس كارتونياً، بل هو نتاج دماء آلاف الشهداء ودموع الآلاف من امهاتهم.

بيان من مقر الزعيم الكوردي، قال ” بخصوص التفسيرات التي لا أساس لها والتي تصف إقليم كوردستان بالكارتوني ، فنعلنها لكل الأطراف ان إقليم كوردستان ليس كارتونياً بل هو نتاج دماء آلاف الشهداء ودموع الآلاف من امهاتهم”.

مضيفاً، ان ” إقليم كوردستان بُني بدماء ودموع شعبنا ، ويتم حمايته بهذه الدماء والدموع”.

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