كاكه حمه يقلل من أهمية التصريحات الأمريكية حول كيان إقليم كوردستان

قلل الأمين العام للحزب الاشتراكي الكوردستاني، محمد الحاج محمود، يوم الأحد، من أهمية وتأثير تصريحات بعض المسؤولين الأمريكيين حول كيان إقليم كوردستان، فيما شدد على ضرورة عدم تسليم مصير الإقليم لأي جهة .

وفي وقت سابق اليوم، انتقد مقر البارزاني، بشدة ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام من تصريحات على لسان أحد المسؤولين الأمريكيين التي وصف بها كيان إقليم كوردستان بـ”الكارتوني”.

وقال محمد حاجي محمود، المعروف لدى الاوساط الشعبية بـ”كاكه حمه” خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن “ما حصل عليه الكورد كان نتيجة التضحيات ودماء أبنائه”، مشددا على أن “الإقليم يجب أن يكون حرا في تصرفاته وتعاملاته كيفما يشاء”.

وأضاف محمود، أن “الاتفاق مع بغداد شيء جيد ومهم”، مردفاً بالقول: “أنا لست مع تسليم عائداتنا لبغداد كون ما حصل عليه الإقليم جاء بتضحيات أبنائه”.

وحول التقارب بين الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني، أشار أمين عام الحزب الاشتراكي الكوردستاني، إلى أن “علاقة الحزبين جيدة الآن، وهي متجهة نحو الأفضل والمرحلة المقبلة تتطلب اتفاق الجميع أكثر”.

وعن تصريحات بعض المسؤولين الأمريكيين بحق كيان إقليم كوردستان، نوه محمود، إلى أن “أمريكا لم تبق الدولة الوحيدة التي لها التأثير المطلق في العالم، فالآن هناك من لها تأثير على المشهد مثل روسيا والصين وإيران والسعودية”، مؤكداً أن “أمريكا يوم أمس لم تستطع الدفاع عن نفسها في سوريا وجاءت بمقاتليها لأربيل لمعالجتهم.. نحن لن ننتظر أن تدافع عنا أمريكا”.

وبشأن إجراء الانتخابات البرلمانية الكوردستانية، بين الأمين العام للحزب الاشتراكي الكوردستاني، أن “إجرائها في موعدها الذي أقر هذا اليوم، سيقلل من المسافات بين الأطراف السياسية في إقليم كوردستان”.

وفي وقت سابق من اليوم، أصدر رئيس إقليم كوردستان العراق نيجيرفان بارزاني، مرسوماً إقليمياً حدد فيه يوم 18 من شهر تشرين الثاني المقبل موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم.