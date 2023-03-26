رئاسة الإقليم: إذا ما حصل توقف لعملية تصدير نفط كوردستان فإنها ستُستأنف مجددا

توقعت رئاسة إقليم كوردستان، يوم الأحد، إستئناف تصدير نفط الإقليم مرة أخرى عبر الأنبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي وذلك تعقيبا على الحكم الدولي الذي كسبته الحكومة الاتحادية والذي تسبب بإيقاف التصدير من ذلك الأنبوب.

وقال المتحدث باسم رئاسة الإقليم دلشاد شهاب في مؤتمر صحفي عقده اليوم، “لغاية الان لا نعلم بصدور قرار رسمي بشأن إيقاف تصدير النفط إقليم كوردستان”، مؤكدا ذهاب وفد من حكومة الإقليم إلى العاصمة بغداد للتباحث حول هذا الشأن مع الجهات ذات العلاقة.

وأضاف ان هناك اتفاقا بين دولة تركيا وحكومة إقليم كوردستان بشأن تصدير النفط، مثلما هناك اتفاق بين العراق وتركيا.

وتابع شهاب بالقول “وإذا ما حصل توقف مؤقت لتصدير النفط، فنحن مطمئنون باستئناف واستمرار عملية تصدير نفط كوردستان”.

و أعلنت وزارة النفط الاتحادية، يوم السبت، كسب دعوى التحكيم الدولية المرفوعة من قبل العراق ضد تركيا بشأن تصدير النفط الخام من إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي، في حين صرّحت بأنها ستقوم ببحث آلية التصدير عبر الميناء نفسه مع الجهات المعنية في الإقليم والسلطات بأنقرة وفقا للمعطيات الجديدة.

وكانت وكالة “رويترز” قد نقلت عن مسؤول نفطي قوله: إن العراق أوقف اليوم السبت 450 ألف برميل يوميا من صادرات الخام من إقليم كوردستان وحقول كركوك الشمالية بعد أن فازت البلاد بقضية تحكيم طويلة الأمد ضد تركيا.

في قضية تعود إلى العام 2014 ، زعمت بغداد أن تركيا انتهكت اتفاقًا مشتركًا بالسماح لحكومة إقليم كوردستان بتصدير النفط عبر خط أنابيب إلى ميناء جيهان التركي.

وقال مسؤول كبير في وزارة النفط العراقية “أبلغت محكمة التحكيم الدولية رسميا الحكم النهائي يوم الخميس وكان في صالح العراق.”

وقال مصدر إن تركيا أبلغت العراق بأنها ستحترم حكم التحكيم.

وأبلغ مسؤولو ملاحة أتراك موظفين عراقيين في مركز جيهان لتصدير النفط التركي أنه لن يُسمح لأي سفينة بتحميل خام إقليم كوردستان دون موافقة الحكومة العراقية ، وفقًا لوكالة “رويترز”.