رئاسة إقليم كوردستان تحدد 18 تشرين الثاني موعداً لإجراء الانتخابات

أعلن المتحدث باسم رئاسة إقليم كوردستان، دلشاد شهاب، أن رئاسة إقليم كوردستان، حددت يوم 18 من شهر تشرين الثاني المقبل موعداً لإجراء انتخابات برلمان كوردستان.

وقال دلشاد شهاب، في مؤتمر صحفي اليوم الاحد ( 26 آذار 2023)، إنه وفقاً للقانون المعدل رقم 1 لسنة 2005، حدد رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم 18-11-2023 موعداً لإجراء انتخابات برلمان كوردستان.

وأوضح شهاب: “نطالب جميع القوى السياسية بمراعاة المصلحة العامة وحل كل المشاكل التي تتعلق بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في إقليم كوردستان وغيرها لانجاح الانتخابات”.

ولفت شهاب الى أن “رئاسة اقليم كوردستان تؤكد الحفاظ على حقوق المكونات في الانتخابات”، مؤكداً ضرورة “ألّا يتم فرض أي قرار عليهم”.

ووفقاً للمرسوم، فقد تمت مطالبة الأمم المتحدة دعم اقليم كوردستان لإنجاح العملية الانتخابية.

يشار الى ان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، قال في مؤتمر صحفي عقده على هامش حضوره مؤتمر ميونخ للأمن، في التاسع عشر من شهر شباط الماضي: “نحن نأمل بكل تأكيد إجراء الانتخابات خلال هذا العام”.

واضاف رئيس اقليم كوردستان: “نحن متلزمون بتوقيتات، ويتعين عليّ كرئيس للإقليم أن حدد موعد اجراء الانتخابات”، مشددا ان “الانتخابات ينبغي ان تُجرى”.

ولفت رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني إلى ان “عدم اجراء الانتخابات يضع العملية السياسية وشريعة إقليم كوردستان تحت المساءلة، ويتعين على الأطراف السياسية الكوردستانية أن تأخذ هذه المسألة على محمل الجد”.