بإيرادات بلغت 7.6 مليار دولار.. النفط تعلن الإحصائية النهائية لصادرات شباط

اعلنت وزارة النفط، الاحد، مجموع الصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر شباط الماضي ، بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو).

وذكرت الوزارة في بيان أن “كمية الصادرات من النفط الخام (92) مليوناً و(255) الف و(610) برميل بإيرادات بلغت (7) مليار و(62) مليونا و (704) الف دولار”.

وأضافت، ان “مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر شباط الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (89) مليوناً و(140) الف و(448) برميل ، فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان (2) مليون و(834) الف و(393) برميلا”.

وأشارت الى أن “معدل سعر البرميل الواحد بلغ (76.556) دولاراً”، مبينة أن “الكميات المصدرة قد تم تحميلها من قبل (35) شركة عالمية من جنسيات عدة ، من موانئ البصرة وخور الزبير والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي”.