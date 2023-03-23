في رسالة إلى نيجيرفان بارزاني.. وزير الدفاع الأميركي يؤكد أهمية الشراكة مع إقليم كوردستان

تلقى رئيس إقليم كوردستان والقائد العام للقوات المسلحة في إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني رسالة من وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، أكد فيها على أهمية الشراكة مع إقليم كوردستان والتعاون المستمر بين الجانبين من أجل عراق آمن ومستقر ذي سيادة.

وأعلنت رئاسة إقليم كوردستان في بيان، اليوم الخميس (23 آذار 2023)، أن رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، تلقى رسالة من وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يشكره من خلالها على الاستقبال والترحيب به عند زيارته أربيل في 7 آذار الجاري.

أوستن قال عن زيارته في أربيل: “كان من دواعي سروري التأكيد على متانة وأهمية الشراكة بين أميركا وإقليم كوردستان”.

وإلى جانب “تثمينه المحادثات التي دارت حول الالتزام المشترك من الجانبين بالقضاء النهائي على داعش، أكد أوستن على ضرورة التعاون المستمر بين أمريكا وإقليم كورستان بالتنسيق مع بغداد، من أجل عراق آمن ومستقر ذي سيادة”، وفق البيان.

وكان رئيس إقليم كوردستان القائد العام للقوات المسلحة في إقليم كوردستان، قد استقبل في (7 آذار 2023)، وزير الدفاع الأميركي ووفداً مرافقاً له في مقر الرئاسة بأربيل.

وقال نيجيرفان بارزاني في تصريح صحفي مشترك بعد الاجتماع: “اتفقنا في الرأي بأن حل المشاكل بين أربيل وبغداد مهم لاستقرار المنطقة”، مؤكداً: “سيكون إقليم كوردستان دائماً عامل استقرار في المنطقة”.

أدناه نص بيان رئاسة إقليم كوردستان

تلقى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، رسالة من وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يشكره من خلالها على الاستقبال والترحيب به عند زيارته أربيل في السابع من آذار الجاري.

وكتب أوستن في الرسالة عن زيارته إلى أربيل، يقول: كان من دواعي سروري التأكيد على متانة وأهمية الشراكة بين أمريكا وإقليم كوردستان في العراق.

وفي رسالته إلى الرئيس نيجيرفان بارزاني، وإلى جانب إشارته إلى تثمينه المحادثات التي دارت حول الالتزام المشترك من الجانبين بالقضاء النهائي على داعش، أكد أوستن على ضرورة التعاون المستمر بين أمريكا وإقليم كورستان بالتنسيق مع بغداد، من أجل عراق آمن ومستقر ذي سيادة.

وأشاد بدور الرئيس نيجيرفان بارزاني في إدارة عملية تنظيم وإصلاح وزارة شؤون البيشمركة على أساس مذكرة التفاهم المشتركة بين البنتاغون ووزارة شؤون البيشمركة في حكومة إقليم كوردستان، مؤكداً على رغبة بلاده في مواصلة العمل المشترك والشراكة مع إقليم كوردستان.