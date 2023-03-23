مارس 23, 2023

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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موجة جديدة من الأمطار وانخفاض بدرجات الحرارة تجتاح إقليم كوردستان الأسبوع المقبل

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فى :أخبار عــامة
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موجة جديدة من الأمطار وانخفاض بدرجات الحرارة تجتاح إقليم كوردستان الأسبوع المقبل

توقعت مديرية الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كوردستان، يوم الخميس، بأن تجتاح موجة جديدة من الأمطار مناطق ومدن الإقليم اعتبارا من الأسبوع المقبل.

ووفقا لتوقعات المديرية، فإن تغييراً سيطرأ على حالة الطقس غداً الجمعة، ومن المتوقع أن ترتفع معه درجات الحرارة إلى حد ما، وبالنسبة ليوم السبت ستكون هناك غيوم وأمطار مع عواصف رعدية من حين لآخر.

وتشير التوقعات إلى أنه اعتبارا من يوم الأحد المقبل، ستنخفض درجات الحرارة و ستستأنف الأمطار الغزيرة بالهطول وستستمر لمدة ثلاثة أيام.

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