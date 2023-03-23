الديمقراطي الكوردستاني يطالب بمنصب محافظ كركوك

أعلن عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، كمال كركوكي، أن الحزب يطالب بمنصب محافظ كركوك، ويشترط ابعاد المحافظ الحالي لإجراء انتخابات مجلس المحافظة.

وقال كمال كركوكي، خلال مشاركته في برنامج حدث اليوم “رووداوي أمرو” الذي يقدمه نوينر فاتح من شبكة رووداو الإعلامية: إن “محافظ كركوك تم تغييره عدة مرات بعد عملية تحرير العراق”، مشيراً إلى أنه “في البداية تم تكليف شخص مستقل بالتوافق، ثم منح المنصب للاتحاد الوطني الكوردستاني، لكن الحزب الديمقراطي الكوردستاني يرى هذه المرة المنصب استحقاقاً له”.

ولفت إلى أن مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني في كركوك، شاخوان عبد الله، حصل في انتخابات تشرين الأول 2021 على أكبر عدد من الأصوات، منوّهاً إلى أن هناك مسائل أخرى أيضاً تجعل الحزب الديمقراطي الكوردستانى يرى في المنصب استحقاقاً له هذه المرة.

وأضاف: “من الصعب أن يحصل الاتحاد الوطني الكوردستاني على المنصب مرة أخرى”.

يأتي ذلك في وقت ينشغل فيه مجلس النواب العراقي بتعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات.

حول إجراء انتخابات مجلس محافظة كركوك، رأى عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني ضرورة ابعاد المحافظ “الذي تم فرضه” من منصبه وتهيئة الأجواء لإجرائها.

ومضى يقول إن “الكورد، الشيعة والسنة اتفقوا على تنفيذ المادة 140 من الدستور، وبات اتفاقهم الأساس الذي تشكلت بموجبه الحكومة العراقية، ونحن في انتظار تنفيذ وعود رئيس الوزراء وبرنامج حكومته”.

وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قد أكد خلال زيارته إلى أربيل، يوم (14 آذار 2023)، تخصيص ميزانية لتنفيذ المادة 140.

السوداني قال رداً على سؤال لشبكة رووداو الإعلامية، إن تنفيذ المادة 140 “جزء من الاتفاق السياسي وهناك تخصيص موازنة للجنة المركزية” المعنية بتنفيذه لهذا لغرض.