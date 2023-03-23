تفاصيل المباحثات العراقية ـ التركية بخصوص ميناء الفاو وطريق التنمية

كشف وزير النقل، رزاق محيبس السعداوي، اليوم الخميس، تفاصيل المحادثات التي أجراها الوفد العراقي برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مع الجانب التركي في أنقرة.

وقال السعداوي، في بيان، إن “الرؤية الحكومية تتطلع لتحويل العراق إلى مركز تجاري دولي بين آسيا وأوروبا، وبالتالي فإن طريق التنمية يكتسب أهمية كبيرة في هذا الإطار.”.

واضاف الوزير، ان “المنهاج الحكومي لرئيس الوزراء طرح يتمحور حول تحويل العراق الى مركز للتجارة العالمية بين آسيا وأوروبا، من خلال مشروع ميناء الفاو الكبير وما يرتبط به من مناطق اقتصادية وتجمعات سكنية ونقاط للجذب السياحي، مبينا أن هذا المشروع “يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين العراق وجيرانه، وعلى راسهم تركيا من ناحية، وبلدان أوروبا وآسيا من ناحية أخرى”.

وبين السعداوي، ان “مشروع الميناء يشتمل على طريق التنمية التي سيشكلها طريق سريع وخط للسكك الحديد ويمر عبر محافظات عراقية عديدة، وصولا إلى الحدود التركية، ما يتيح الوصول إلى ميناء مرسين وأوروبا عبر اسطنبول”.

وزاد وزير النقل بالقول، ان “الحكومة العراقية طرحت على الجانب التركي تفاصيل هذه المشروعات “تعزيزا للشراكة الاقتصادية والتجارية مع تركيا”.