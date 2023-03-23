أبلغت واشنطن ودول عربية بذلك.. تقرير أمريكي: إسرائيل تستعد لقصف إيران

أبلغت تل أبيب واشنطن ودولاً غربية أنها قد توجه ضربة عسكرية لإيران إذا خصّبت اليورانيوم فوق مستوى 60%، بحسب ما نقله موقع Axios الإخباري الأمريكي، عن مسؤول إسرائيلي كبير.

بحسب المسؤول الإسرائيلي، فإن تل أبيب طلبت من وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الإسراع في تسليم 4 ناقلات جوية من طراز “كيه سي-46” (KC-46) اشترتها من واشنطن، للتزود بالوقود الجوي، للاستعداد لضربة عسكرية محتملة في إيران.

وقال الموقع إن وزير الدفاع الأمريكي أبلغ المسؤولين الإسرائيليين أن واشنطن ستحاول تسليم الناقلات الجوية في وقت أبكر.

وسبق أن نشرت مجلة “نيوزويك” الأمريكية قبل أيام، مقالاً يتوقع أن تتصرف إسرائيل بمعزل عن الولايات المتحدة وتنفذ هجوماً على المنشآت النووية الإيرانية، لوقف تقدم طهران السريع في الحصول على سلاح نووي.

وأشار المقال الذي كتبه إيلان بيرمان النائب الأول لرئيس المجلس الأمريكي للسياسة الخارجية -وهو مركز بحثي مستقل، مقره واشنطن العاصمة- إلى أن إسرائيل ظلت لسنوات تفضل الجلوس في المقعد الخلفي لصانعي السياسة الأمريكيين في التعامل مع “التهديد” الذي تشكله إيران شبه النووية، لكن في الآونة الأخيرة فإن إسرائيل قد لا تكون على استعداد للبقاء على الهامش فترة أطول.

بحسب تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أواخر فبراير/شباط 2023، فقد جمعت إيران 87.5 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، ويقول الخبراء إنه إذا تم تخصيب هذا اليورانيوم بدرجة 90%، فستكون كمية كافية لإنتاج قنبلة نووية واحدة على الأقل.

وتواصل الوكالة الدولية للطاقة الذرية التحقيق في النشاط الإيراني بمنشآتها النووية تحت الأرض.

قال مسؤول دفاعي أمريكي كبير إن إيران ستحتاج فقط إلى 12 يوماً لتخصيب ما يكفي من اليورانيوم المستخدم في صنع الأسلحة لصنع قنبلة نووية واحدة، على الرغم من أن الولايات المتحدة قالت أيضاً إنها لا تعتقد أن إيران اتخذت قرار استئناف برنامجها للتسليح.