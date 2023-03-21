فؤاد حسين: المياه وسنجار ضمن الملفات التي يبحثها السوداني في تركيا

فؤاد حسين لرووداو: المياه وسنجار ضمن الملفات التي يبحثها السوداني في تركيا

أعلن وزير الخارجية العراقية، فؤاد حسين، أن ملفي سنجار والمياه سيكونان ضمن الملفات التي سيبحثها، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وبدأ رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء (21 آذار 2023)، زيارة إلى رسمية إلى تركيا، تستغرق يوماً واحداً، يلتقي خلالها الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقال فؤاد حسين لشبكة رووداو الإعلامية، على هامش زيارته إلى بروكسل على رأس وفد عراقي رفيع، إن الملفات التي سيبحثها السوداني في تركيا، هي “العلاقات بين بغداد وأنقرة في المجالات الأمنية، سنجار، والمياه”.

وكان وفد عراقي برئاسة وزير الخارجية، فؤاد حسين، قد اجتمع يوم أمس في بروكسل، مع أمين عام حلف شمال الأطلسي- الناتو، ينس ستولنبرع.

التنسيق العسكري بين العراق والناتو

حول فحوى الاجتماع، قال وزير الخارجية العراقية لشبكة رووداو الإعلامية: “بحثنا الوضع الأمني في العراق والمنطقة مع أمين عام الناتو ومجلس الحلف”.

الجانبان أكدا خلال الاجتماع على التنسيق بين العراق والحلف في مجالات التدريب والاستشارة وتوسيع التعاون العسكري بينهما، وفق فؤاد حسين

حول توسيع التعاون العسكري بين الجانبين، أوضح أن لدى الناتو نشاطات في بغداد فقط، بموجب قرار مجلس التعاون المشترك بين الاتحاد الأوروبي والعراق، وذلك بالتنسيق مع وزارة الدفاع العراقية، وهي نشاطات ترتبط بتدريب القوات الأمنية العراقية وتقديم الاستشارات لها.

فؤاد حسين لفت إلى أن الجانبين بحثا أيضاً تدريب الشرطة الاتحادية من قبل الناتو، كجزء من القوات العراقية التي لعبت في السابق دوراً كبيراً في مواجهة مسلحي داعش.

“أربيل وبغداد تحققان معاً في حادث جمانكي”

أدى سقوط مروحيتين يوم (15 آذار 2023) في منطقة جمانكي بمحافظة دهوك، إلى مقتل 9 أشخاص من وحدات مكافحة الإرهاب التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، بحسب بيان صدر عنها يوم الجمعة (17 آذار 2023).

ورغم أن أي جهة لم تعلن عائدية المروحيتين اليها، لكن مجلس أمن إقليم كوردستان أعلن بأن المروحيتين تعودان لجهة في الاتحاد الوطني الكوردستاني.

وزير الخارجية العراقي أوضح أن “حكومة إقليم كوردستان والحكومة العراقية ستحققان معاً في حادث تحطم المروحيتين في جمانكي، من أجل الوصول إلى سبب تحطمهما”.

بحسب فؤاد حسين، سيتم الكشف عن ملابسات حادث جمانكي من قبل الحكومتين.

ملف النفط والغاز على طاولة وزراء خارجية الإتحاد الأوروبي

فؤاد حسين تحدث في حواره مع شبكة رووداو الإعلامية إلى الاجتماعات التي عقدها الوفد العراقي مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بشأن ملف النفط والغاز في العراق.

ولفت إلى أن المباحثات في هذا الصدد، تناولت السبل التي يمكن للشركات الأوروبية من خلالها الاستثمار في مجالات النفط والغاز في العراق.