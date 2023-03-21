دهوك.. اعتقال شخصين واوامر قبض بحق آخرين اطلقوا النار في الهواء احتفالاً بنوروز

أعلنت مديرية شرطة محافظة دهوك ، اليوم الثلاثاء ، اعتقال شخصين وصدور أوامر قبض بحق عدد آخر من الأشخاص لاطلاقهم النار في الهواء احتفالاً بعيد نوروز ورأس السنة الكوردية الجديدة.

متحدث شرطة دهوك ، هيمن سليمان ، قال انه رغم التحذيرات من اطلاق النار احتفالاً بعيد نوروز ورأس السنة الكوردية الجديدة الا ان عدداً من الأشخاص خالفوا هذه التحذيرات .

مضيفاً ، قامت مفارز الشرطة باعتقال شخصين ، وإصدار أوامر قبض بحق عدد آخر تم التعرف عليهم من قبل قوات الشرطة ، لاطلاقهم النار في الهواء احتفالاً بعيد نوروز ورأس السنة الكوردية الجديدة.