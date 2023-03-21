مارس 21, 2023

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

دهوك.. اعتقال شخصين واوامر قبض بحق آخرين اطلقوا النار في الهواء احتفالاً بنوروز

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فى :أخبار عــامة
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دهوك.. اعتقال شخصين واوامر قبض بحق آخرين اطلقوا النار في الهواء احتفالاً بنوروز

أعلنت مديرية شرطة محافظة دهوك ، اليوم الثلاثاء ، اعتقال شخصين وصدور أوامر قبض بحق عدد آخر من الأشخاص لاطلاقهم النار في الهواء احتفالاً بعيد نوروز ورأس السنة الكوردية الجديدة.

متحدث شرطة دهوك ، هيمن سليمان ، قال انه رغم التحذيرات من اطلاق النار احتفالاً بعيد نوروز ورأس السنة الكوردية الجديدة الا ان عدداً من الأشخاص خالفوا هذه التحذيرات .

مضيفاً ، قامت مفارز الشرطة باعتقال شخصين ، وإصدار أوامر قبض بحق عدد آخر تم التعرف عليهم من قبل قوات الشرطة ، لاطلاقهم النار في الهواء احتفالاً بعيد نوروز ورأس السنة الكوردية الجديدة.

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