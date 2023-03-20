أربيل.. بحضور الرئيس بارزاني ورئيس الحكومة مسرور بارزاني وقناصل ودبلوماسيون أجانب انطلاق الاحتفال بعيد نوروز

بحضور الزعيم الكوردي مسعود بارزاني ورئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، ونواب ووزراء ومحافظ العاصمة أربيل وقناصل ودبلوماسيين أجانب وسياح من داخل وخارج إقليم كوردستان، بدأ في متنزه شاندر وسط العاصمة أربيل الاحتفال بعيد نوروز ورأس السنة الكوردية الجديدة في اطار مهرجان الحرية ونوروز الثالث عشر.

في الاطار ، أعلن محافظ العاصمة أربيل أوميد خوشناو، أن فعاليات مهرجان الحرية ونوروز ستنتهي اليوم الاثنين بإيقاد شعلة نوروز في متنزه شاندر ، وسط العاصمة.

وقال خوشناو “بعد اكتمال كل فعاليات مهرجان الحرية ونوروز الثالث عشر والتي بدأت في 11 مارس/ آذار الجاري، من المقرر أن يختتم المهرجان مساء اليوم الاثنين بإيقاد شعلة نوروز وإقامة حفل جماهيري”.

ويشارك في حفل الختام الذي سيقام في حديقة شاندر ، نخبة من الفنانين وعدد من الفرق الفنية والموسيقية.

وثمّن محافظ العاصمة دور اللجنة المنظمة للمهرجان التي طبقت الخطط المعدة بحذافيرها، ونفذت أعمالها بنجاح.

وأشار محافظ العاصمة ، إلى أن الدعوة عامة، وخصّ منهم السياح الذين تدفقوا بأعدادٍ كبيرة على إقليم كوردستان لقضاء عطلة نوروز.

هذا وانطلقت في العاصمة أربيل، مطلع الأسبوع الفائت، فعاليات مهرجان الحرية ونوروز الذي ضم العديد من النشاطات الفنية والثقافية.