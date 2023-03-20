رئيس حكومة إقليم كوردستان يتلقى برقيات تهاني بعيد نوروز من رؤساء وشخصيات دينية وسياسية

تلقى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ، اليوم الاثنين ، العديد من برقيات التهاني من الرؤساء وشخصيات دينية وسياسية ، بمناسبة عيد نوروز القومي ورأس السنة الكوردية الجديدة .

رئيس الحكومة ، تلقى برقية تهنئة من رئيس الجمهورية العراقي د.عبد اللطيف رشيد ورئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني.

وكتب الرئيس العراقي ، قائلا: “تهاني الحارة لكم، وأتمنى أن يكون هذا العيد مصدر سعادة للجميع وأتمنى المزيد من التقدم والازدهار لشعبنا”.

من جانبه ، قال السوداني في برقية تهنئة “أهنئكم وأهنئ الشعب الكوردي بحلول عيد نوروز، ونتمنى الاستقرار والسلام لشعبنا وبلدنا”.

من جانبه ، رئيس الوزراء العراقي الأسبق ورئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي، كتب لرئيس الحكومة مسرور بارزاني “آمل أن يكون عيد نوروز هذا العام بداية لتعزيز الأخوة والتعايش السلمي للشعب العراقي”.

كما كتب مار أوا الثالث، بطريرك الكنيسة الآشورية الشرقية في العالم ، في رسالة إلى مسرور بارزاني “اليوم القومي الكوردي ورأس السنة الكوردية الجديدة 2723، هو فرصة لأرسل أحر التهاني لكم ولشعب كوردستان”.

وأضاف بطريرك الكنيسة الآشورية الشرقية “في وقت قصير رأيت التقدم الكبير الذي تم إحرازه خلال حكومة مسرور بارزاني من حيث الأمن والاقتصاد وحرية التعبير وحقوق المرأة وتشجيع الشباب على الاعتماد على أنفسهم وإظهار قوتهم”.

مردفاً “لهذا السبب أنا متفائل جدا بشأن مستقبل إقليم كوردستان”.