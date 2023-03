القنصلية العامة الامريكية في أربيل: شكراً لاستضافتنا في الاحتفال الرائع بنوروز في بيخال وكورك

وجّهت القنصلية العامة الامريكية في العاصمة أربيل، اليوم الاحد ، الشكر لرئيس الوزراء مسرور بارزاني، والزعيم الكوردي رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني لاستضافة طاقم القنصلية في احتفال بعيد نوروز القومي على جبل كورك ومصيف بيخال امس.

وكتبت القنصلية على حسابها في تغريدة على حسابها في تويتر:” نعرب عن شكرنا وامتناننا لاستضافتنا في احتفال بعيد نوروز الرائع في بيخال وكورك”.

وأضافت ” يا لها من مناسبة سعيدة لمشاهدة جمال إقليم كوردستان العراق ! نتطلع إلى المزيد من المناسبات للاحتفال”.

وكان رئيس الوزراء مسرور بارزاني نظم مأدبة عشاء ، مساء امس ، في حفل أقيم على جبل كورك بحضور سفراء وقناصل وممثلي دول أجنبية، احتفاءً بقدوم عيد نوروز . فيما كان الزعيم الكوردي مسعود بارزاني قد استضاف في وقت سابق من اليوم ذاته الدبلوماسيين وممثلي الدول على مأدبة غداء.

USCGErbil extends its gratitude to @masrourbarzani and @masoud_barzani for hosting us in a spectacular Newroz celebration in Bekhal & Korek🏔️. What a joyous occasion to witness the beauty of the Kurdistan Region of Iraq! We look forward to more occasions to celebrate @kurdistan. pic.twitter.com/uCHONHy4J1

— U.S. Consulate General Erbil (@USCGERBIL) March 19, 2023