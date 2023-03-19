خلال افتتاحه مشروعين تجاريين كبيرين في أربيل.. مسرور بارزاني: لن نسمح لأي قوة بمنع نهضة كوردستان وتقدمها

مثل هذه المشاريع ستعزز مسيرة الانتعاش الاقتصادي لإقليم كوردستان وتسهم في خلق فرص عمل للمواطنين

افتتح رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد 19 مارس/آذار 2023، فندق حياة ريجنسي وگولان مول في مدينة أربيل بحضور عدد من السفراء والقناصل وممثلي دول العالم المعتمدين لدى العراق وإقليم كوردستان.

وفي كلمة له استهلها بالترحيب بالحضور، قال رئيس الحكومة إن مشروعي فندق حياة ريجنسي، وگولان مول، يعدّان من المشاريع المهمة التي تعكس مسيرة التطور في كوردستان. وأضاف: “زرنا المشروعين اليوم، ومن دواعي الفخر أن نرى هذه المشاريع قد أُنجزت على هذا النحو من التطور”.

وأشار إلى أن هذه المشاريع بدأت منذ مدة، إلا أن الهجوم الوحشي الذي شنه داعش ألقى بظلاله على الكثير من المشاريع وقد أدى ذلك إلى توقفها أو تعليقها، لكنها مضت قدماً كنوع من التحدي بوجه القوى الظلامية، ومثلما تقاتل البيشمركة داعش في الخطوط الأمامية، فإن المستثمرين يعملون بنفس الهمة في تنفيذ مشاريعهم، ولن نسمح لأي قوة بمنع نهضة كوردستان.

وشكر رئيس الحكومة كلاً من السيدين سيروان بارزاني وصبري أوزل لتنفيذهما هذين المشروعين اللذين سيمهدان الطريق لاستقطاب السياح من باقي مناطق العراق أو الخارج إلى إقليم كوردستان.

وأضاف أن حكومة إقليم كوردستان تعمل على تقديم المزيد من الخدمات إلى المواطنين عبر القطاعين العام والخاص، مؤكداً أن نوعية الخدمات تتقدم يوماً بعد آخر في الإقليم.

وبيّن رئيس الحكومة أن إنجاز مثل هذه المشاريع سيعزز مسيرة الانتعاش الاقتصادي لإقليم كوردستان، بما يسهم في خلق فرص عمل للمواطنين، مؤكداً على التسهيلات التي توفرها الحكومة للمستثمرين المحليين والأجانب لتنفيذ المشاريع التي تعود بالمنفعة المشتركة والتنمية الاقتصادية عموماً.

وتابع: “يطيب لي أن أطلب من السفراء أن يكونوا بعد رؤية هذه المشاريع على قناعة تامة لتشجيع شركات بلدانهم على القدوم والاستثمار في كوردستان”.

وأوضح رئيس الحكومة أن: “كوردستان تمضي قدماً، واقتصادها يتعافى، ولدينا أمل كبير في أن تكون مثالاً ناجحاً للانتعاش الاقتصادي ليس لشعب كوردستان فقط، بل لعموم العراقيين والمنطقة قاطبة”.

وأعرب رئيس الحكومة عن أمله بقدوم الشركات الأجنبية إلى كوردستان وزيادة الاستثمارات فيها، بما يصب في مصلحة الجانبين.