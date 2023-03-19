شركة تجارة المواد الغذائية: إقليم كوردستان مشمول بالسلّة الغذائية الخاصة برمضان

أكدت مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، لمى الموسوي، ان مواطني إقليم كوردستان مشمولون بالسلّة الغذائية الخاصة بشهر رمضان، مشيرة الى ان الحصة الشهرية ستصل الى مدم ومحافظات الإقليم قريباً.

وقالت الموسوي، لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الأحد (19 آذار 2023)، إنه “لا توجد أية مشكلة في المواد التي تضمها السلّة الغذائية، وستصل الى اقليم كوردستان مثلما ستصل باقي المحافظات العراقية”، مضيفة انه “انطلقت يوم أمس السلّة الثالثة الخاصة بشهر رمضان، الى كافة المحافظات العراقية”.

ودعت الموسوي المواطنين الى استلام حصصهم الغذائية من الوكلاء.

مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية نفت ان تكون هناك احتجاجات من قبل الوكلاء، متسائلة عن سبب حدوث ذلك من قبلهم.

وأكدت “لا يوجد شيء من هذا القبيل”، مبينة أن وكلاء التوزيع يستلمون الحصص الغذائية ويوزعونها على المواطنين.

وكانت وزارة التجارة العراقية قد أعلنت في 8 آذار الجاري، تجهيز الوجبة الأولى من السلة الغذائية لشهر رمضان المبارك، بمفردات البطاقة التموينية والسلة الغذائية المجهزة للسكان، كإجراء لضبط أسعار المواد الغذائية، وإنهاء حالة المضاربات في السوق.

ووفقا لبيان صادر عن الوزارة فإن حصة الفرد الواحد في هذه الوجبة تتضمن (3 كغم من الرز، 1 كغم من السكر، نصف كغم عدس، نصف كغم حمص مجروش، لتر زيت، 400 غم معجون الطماطم).

وفي 7 آذار 2023، وافق مجلس الوزراء خلال جلسته الاعتيادية في التارخ المذكور، على مقترح وزارة التجارة بشأن إضافة مفردات جديدة إلى السلّة الغذائية لشهر رمضان.

وجاء في بيان صادر عن رئاسة الوزراء إنه “بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، وافق مجلس الوزراء على مقترح وزارة التجارة بشأن إضافة المواد (نصف كغم) نشأ، و(1 كغم) من الشعرية، و(5 كغم) طحين صفر، وطبقة من بيض المائدة) إلى السلّة الخاصة بشهر رمضان المبارك لكل عائلة، بالاعتماد على التخصيصات المالية لسنة 2023”.