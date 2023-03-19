العثور على 3 جثث لضحايا سقوط المروحيتين في دهوك

أفاد مراسل شبكة رووداو الإعلامية في دهوك بالعثور على جثث ثلاث ضحايا آخرين بحادث سقوط المروحيتين الاربعاء الماضي في إحدى نواحي المحافظة.

وقال مراسل رووداو، ناصر علي، اليوم الأحد (19 آذارا 2023)، إنه تم العثور على جثث 3 ضحايا آخرين اثر حادث سقوط المروحيتين في قرية “بيركياتي” في ناحية جمانكي التابعة لدهوك الاسبوع الماضي.

في الساعة (8:40) من مساء الاربعاء (15 آذار 2023)، تحطمت مروحية في قرية بيركيات بناحية جمانكي التابعة لمحافظة دهوك، وأسفر الحادث عن مصرع 7 أشخاص.

وذكر جهاز مكافحة أرهاب إقليم كوردستان، في حسابه على موقع فيسبوك، أن قواته باشرت التحقيق في الحادث، منوّهاً إلى أن التحقيقات الأولية بيّنت أن المروحية من نوع Eurocopter AS350.

عقب يومين، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، الجمعة، عن “استشهاد” تسعة من مقاتليها في سقوط حوامتين، عندما كانتا في طريقهما إلى السليمانية.

وقالت قسد في بيان لمركزها الإعلامي، اليوم الجمعة (17 آذار 2023)، إنه “في إطار فعالیات وجھود مكافحة خلایا داعش، توجھت مجموعـة من وحدات مكافحة الإرھاب” التابعة لها إلى إقليم كوردستان لـ “تبادل الخبرات الأمنیة والعسكریة بـما یـعزز المستوى القتالي والأمني للوحدات لمواصلة مھامھا فـي مكافحة الإرھاب وحمایة سكان مـناطق شمال وشرق سوریا”، موضحة أنه “خلال تنقل الوحدة فـي طریقھم إلـى مدینة السلیمانیة فـي مساء 15 آذار 2023 سـقطت حوامتان كانتا تـقلھم نـتیجة لظروف الطقس السیئ، وأدى ذلك إلى استشھاد تسعة من مقاتلینا بـقیادة قـائد قـوات مكافحة الإرھاب شرفان كوباني بسبب تحطم الحوامتين”.

وأمس السبت (18 آذار 2023)، كشف رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني معلومات جديدة حول المروحية التي سقطت في محافظة دهوك، الأربعاء الماضي، مشيرا الى انه “تم شراؤها من قبل جماعة في الاتحاد الوطني الكوردستاني”.

وأشار مسرور بارزاني في حديثه خلال اقامته مأدبة عشاء، في جبل كورك لعدد من القناصل وممثلي الدول في إقليم كوردستان والعراق، الى مروحية واحدة، سقطت الاسبوع الماضي في حدود محافظة دهوك، بقوله إن “المروحية تم شراؤها بالأصل من قبل جماعة تابعة للاتحاد الوطني الكوردستاني، لكن كيف وصلت الى قوات سوريا الديمقراطية؟ لا نعلم”. وفيما يتعلّق بالمروحية الأخرى حيث تؤكد قسد أنهما كانتا مروحيتين، ذكر مسرور بارزاني “ليست لدينا اية معلومات عن الأمر”.

وقال مسرور بارزاني: “نعمل مع قوات التحالف الدولي والحكومة العراقية للتحقيق بشكل أكبر في هذه الحادثة، لنعرف لماذا حلقت هذه المروحية في سماء تلك المنطقة دون حصولهم على أي تصريح. هناك أشياء كثيرة يجب كشفها”، معرباً عن أمله بـ “التمكن من الوصول الى إجابة واضحة عن الأمر للناس وللجميع”.