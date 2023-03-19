توقعات انواء كوردستان لحالة الطقس في نوروز

أعلنت المديرية العامة للانواء الجوية بوزارة النقل والاتصالات في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الاحد، عن حالة الطقس المتوقعة في الإقليم خلال ايام اعياد نوروز (رأس السنة الكوردية).

وذكرت المديرية في بيان، إن “طقس يوم غد الاثنين سيكون غائم جزئي ويتحول الى غائم، مع تساقط امطار متفرقة في المناطق الجبلية وفي مراكز المدن وتكون هذه الامطار رعدية احياناً”.

واضافت “طقس يوم الثلاثاء وهو اول ايام عيد نوروز سيكون الجو غائماً مع انخفاض بدرجات الحرارة، مع هطول امطار في المناطق الجبلية، وتمتد هذه الامطار التي ستكون رعدية احياناً الى باقي المناطق مع اقتراب المساء”.

مبينة انه ” لن تكون هناك تغييرات في طقس يوم الاربعاء، وسيظل الطقس غير مستقراً، وسيكون الجو غائم الى غائم جزئي مع توقعات بازدياد كمية هطول الامطار في المناطق الجبلية”.

وحذرت المديرية العامة للانواء الجوية المواطنين من الابتعاد الى مسافات بعيدة في المرتفعات الجبلية حفاظاً على سلامتهم.