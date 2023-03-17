قسد: استشهاد 9 من مقاتلينا إثر سقوط حوامتين في طريقهما إلى السليمانية

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية- قسد، عن استشهاد 9 من مقاتليها في سقوط حوامتين مساء الأربعاء الماضي، عندما كانتا في طريقهما إلى السليمانية.

وقالت قسد في بيان لمركزها الإعلامي، اليوم الجمعة (17 آذار 2023)، إنه “في إطار فعالیات وجھود مكافحة خلایا داعش، توجھت مجموعـة من وحدات مكافحة الإرھاب” التابعة لها إلى إقليم كوردستان لـ “تبادل الخبرات الأمنیة والعسكریة بـما یـعزز المستوى القتالي والأمني للوحدات لمواصلة مھامھا فـي مكافحة الإرھاب وحمایة سكان مـناطق شمال وشرق سوریا”.

وتحطمت مروحية الساعة 8:40 مساء (15 آذار 2023)، في قرية بيركيات بناحية جمانكي في محافظة دهوك، وفقد 7 أشخاص حياتهم جراء الحادث.

جهاز مكافحة أرهاب إقليم كوردستان، أعلن على صفحته في فيسبوك، أن قواته باشرت التحقيق في الحادث، منوّهاً إلى أن التحقيقات الأولية بيّنت أن المروحية من نوع Eurocopter AS350.

في وقت سابق، كشفت معلومات حصلت عليها شبكة رووداو الإعلامية، أن قائد المروحية كان من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية- قسد، ويدعى “عبد المصطفى عبدي” وكان يعرف بـ “شرفان عبدي”.

قسد أوضحت أنه “خلال تنقل الوحدة فـي طریقھم إلـى مدینة السلیمانیة فـي مساء 15 آذار 2023 سـقطت حوامتان كانتا تـقلھم نـتیجة لظروف الطقس السیئ، وأدى ذلك إلى استشھاد تسعة من مقاتلینا بـقیادة قـائد قـوات مكافحة الإرھاب شرفان كوباني بسبب تحطم الحوامتين”.

ولفتت إلى أن ھذه القوات “مدربة على أسالیب قتال متقدمة وھي شریك أساسي للتحالف الدولي في الحرب ضد داعش”.

ودعت قسد الجھات المعنیة فـي إقلیم كوردستان إلى “التعاون لاستلام جثامین الشھداء ونقلھا إلى مناطق شمال وشرق سوریا والتعامل معھا وفق الأعراف والتقالید”.

تجدر الإشارة إلى أن المتحدث باسم حزب العمال الكوردستاني، زاكروس هيوا، قد أكد لوكالة اسوشيتد برس، إن المروحية لا تعود اليهم، لكنهم سيحققون في الحادث، منوّهاً أن الأشخاص الذين كانوا على متنها “لم يكونوا من مقاتلي حزب العمال الكوردستاني”.