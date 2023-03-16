الرئيس بارزاني: على الدولة العراقية تعويض المظالم والجرائم التي ارتكبت بحق حلبجة وأبناء كوردستان

أصدر الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الخميس، بياناً بمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين لقصف حلبجة بالسلاح الكيماوي.

وقال الرئيس بارزاني في بيان: “جريمة الهجوم الكيمياوي على حلبجة، نفذت أمام أنظار العالم ومن قبل أكثر الانظمة وحشية في ذلك الوقت”.

وأضاف “أن هذه الجريمة جرح عميق في جسد شعبنا ولن تُنسى أبدا”.

مردفاً “على الدولة العراقية تعويض المظالم والجرائم التي ارتكبت بحق حلبجة وأبناء كوردستان”.

واختتم الرئيس بارزاني “تحية الى ارواح شهداء حلبجة، والى كل شهداء طريق تحرير كوردستان”

وتعرضت مدينة حلبجة في 16 آذار/ مارس عام 1988 خلال الحرب العراقية- الإيرانية الى القصف بالسلاح الكيمياوي من قبل النظام العراقي السابق.

وخلف القصف 5000 شهيد بين المدنيين معظمهم نساء واطفال وشيوخ وأكثر من 10000 مصاب جميعهم من المواطنين الكورد الابرياء العُزل.