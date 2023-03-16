مارس 16, 2023

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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“مروحيّة أخرى كانت برفقتها”.. محافظ دهوك يعلن المستجدات بخصوص تحطم طائرة

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فى :أخبار عــامة
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“مروحيّة أخرى كانت برفقتها”.. محافظ دهوك يعلن المستجدات بخصوص تحطم طائرة

قال محافظ دهوك علي تتر اليوم الخميس، أنه كانت هناك مروحية أخرى برفقة التي سقطت وتحطمت مساء أمس شمالي المحافظة.

وأضاف تتر في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن الركاب الذين كانوا يستقلون المروحية التي سقطت في جمانكي ينتمون الى حزب العمال الكوردستاني، وان مروحية اخرى كانت برفقتها.

وأكد محافظ دهوك أن ركاب المروحية المحطمة جميعهم قد فارقوا الحياة بعد سقوطها.

وقال تتر، أن المروحية الثانية قد هربت وكانت ايضا يستقلها عناصر من الحزب، مبينا أنه لا يمكن حاليا تحديد أي دولة قصدت إلا بعد الانتهاء من التحقيقات التي شرعت بها الأجهزة الأمنية.

وأعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان في بيان، سقوط طائرة مروحية (هليكوبتر) بالقرب من قرية بيركيات في منطقة جمانكي بمحافظة دهوك، ما أسفر عن مقتل جميع ركابها.

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