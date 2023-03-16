مستشار السوداني: ايرادات نفط اقليم كوردستان أصبحت في حساب معلوم

ذكر هشام الركابي، مستشار رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أن ايرادات نفط اقليم كوردستان أصبحت في حساب معلوم وتحت رقابة الحكومة الاتحادية.

وكتب هشام الركابي في تغريدة له بموقع تويتر، اليوم الخميس (16 اذار 2023) ان “التفاهم العالي وحرص الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان، اسفر عنه ما ورد في الموازنة الاتحادية”.

واضاف هشام الركابي انه “ولأول مرة منذ 2003 تكون ايرادات نفط الاقليم في حساب معلوم وتحت رقابة الحكومة الاتحادية، وفي ضوء ذلك أُغلِقت الحسابات الاخرى كلها”.

ووافق مجلس الوزراء العراقي، يوم الاثنين الماضي، في جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس الحكومة محمد شياع السوداني على مشروع قانون الموازنة للسنوات 2023 و2024 و2025.

وكانت وزيرة المالية العراقية طيف سامي، أعلنت يوم الأحد الماضي، الانتهاء من مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023 وارسالها الى مجلس الوزراء لغرض مناقشتها والتصويت عليها.

يشار إلى أن رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني استقبل يوم الثلاثاء (14 آذار 2023)، رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في مقر الرئاسة بأربيل، حيث ثمن السوداني دور نيجيرفان بارزاني ومساعيه من أجل تحقيق التفاهم والوئام بين الأطراف.

وأقام رئيس اقليم كوردستان مأدبة عشاء لرئيس الحكومة العراقية، بحضور ممثلين عن الأحزاب الكوردية، ونواب عن المكونات، ورجال دين في اقليم كوردستان، وذلك عقب لقاء السوداني في مصيف صلاح الدين مع الرئيس مسعود بارزاني ورئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني.

وناقش نيجيرفان بارزاني مع السوداني علاقات أربيل وبغداد وآخر تطورات الحوار بينهما وتبادلا الآراء حول الأوضاع الراهنة للعراق والتحديات التي تواجهه.

وفي رد على سؤال لشبكة رووداو الإعلامية بشأن خطوات تنفيذ المادة 140 من الدستور، أشار السوداني إلى أنها “جزء من الاتفاق السياسي وهناك تخصيص موازنة للجنة المركزية” المعنية بتنفيذه لهذا لغرض.

بشأن قرار استحداث محافظة حلبجة، قال: “واجب على الحكومة الاتحادية والدولة العراقية في الإيفاء بالتزاماتها تجاه الضحايا”، مشيراً إلى أن “قرار مجلس الوزراء يوم أمس بإقرار مشروع قانون تحويل حلبجة إلى محافظة، جزء بسيط من هذا الاستحقاق لأهالي حلبجة وأهلنا في كوردستان، وسوف لن نبخل بأي جهد وخطوة لانصافها”.