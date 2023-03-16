السوداني: تحويل حلبجة إلى محافظة واجب أخلاقي

وصف رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الخميس، تحويل قضاء حلبجة إلى المحافظة العراقية الـ19 بأنه “واجب أخلاقي”.

وقال السوداني في تغريدة له على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، “نستذكر اليوم واحدة من أبشع الجرائم ضد الإنسانية ألا وهي فاجعة حلبجة التي ارتكبها النظام الدكتاتوري البائد”.

وأضاف أنه “بالمناسبة نؤكد أن قرارنا في مجلس الوزراء بالتصويت على مشروع القانون الذي يقضي بتحويل المدينة المضحية إلى محافظة هو واجب أخلاقي قبل أي شيء”.

وتابع السوداني بالقول: نسعى دوماً لإنصاف المدن المظلومة والمحرومة وهذا من صلب أولويات حكومتنا.

وكان رئيس مجلس الوزراء قد أعلن، يوم الاثنين 13 آذار/مارس الجاري، الموافقة على تحويل مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة وتحويله الى مجلس النواب للتصويت عليه.

وقصف الطيران العراقي بمزيج من غاز الخردل وغاز الأعصاب توبان وغاز السارين، مدينة حلبجة عام 1988، إبان الحرب مع إيران. وبحسب خبراء، قتل نحو 5 آلاف شخص من سكان المدينة.

ورغم مرور سنوات طويلة، ما يزال سكان المدينة البالغ عددهم 200 ألف نسمة اليوم، يعانون من تداعيات المأساة، من بينهم 486 مصاباً يعيشون في وضع صحي صعب، على ما يقول لقمان عبد القادر رئيس جمعية القصف الكيمياوي لحلبجة الواقعة على بعد 250 كيلومترا شمال بغداد.