أربيل وواشنطن تؤكدان على مساندة السوداني والمنهاج الوزاري لحكومته

اجتمع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، بعد ظهر اليوم الأربعاء، مع وفد أمريكي رفيع برئاسة تيري ولف مساعد الرئيس الأمريكي ومدير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس الأمن القومي.

وبحث الاجتماع الذي جرى على هامش ملتقى السليمانية، الأوضاع السياسية والاقتصادية للعراق وإقليم كوردستان، كما تم تبادل الآراء حول علاقات أربيل وبغداد والمشاكل العالقة بين الجانبين، وأكد الوفد الأمريكي استمرار دعم ومساندة بلادهم للعراق وإقليم كوردستان.

وبشأن الأوضاع الداخلية لإقليم كوردستان، رأى الوفد الضيف أن وحدة صف القوى السياسية الكوردستانية، وخاصة الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، ضرورية لتجاوز التحديات والمصاعب الحالية في العراق وإقليم كوردستان.

وفي محور آخر للاجتماع، اتفقت آراء الجانبين بأن حل كل المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد سيسهم في تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي للعراق وإقليم كوردستان، وأكدا على مساندة رئيس وزراء العراق الاتحادي محمد شياع السوداني والمنهاج الوزاري لحكومته.

بحث أوضاع المنطقة بصورة عامة ومجموعة مسائل تحظى بالاهتمام المشترك شغلت محوراً آخر للاجتماع.