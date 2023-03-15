مجلس وزراء إقليم كوردستان يناقش نتائج زيارة رئيس الوزراء الاتحادي الى اربيل ومشروع قانون الموازنة

عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء 15 مارس/ آذار 2023، اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني.

وفي الفقرة الأولى من جدول أعمال الاجتماع ، قدم رئيس مجلس الوزراء ملخصاً لنتائج الزيارة التي أجراها وفد الحكومة الاتحادية الرفيع برئاسة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى إقليم كوردستان يوم أمس.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن هناك حواراً واضحاً وصريحاً حول محاور عدة، إذ شعرنا بوجود جدّية ورغبة قوية لدى رئيس الوزراء الاتحادي لحل المشاكل بين الجانبين وفقاً للدستور والاتفاق السياسي الذي تمخض عنه تشكيل الحكومة.

وقدّم رئيس مجلس الوزراء، باسم المجلس، شكره إلى رئيس الوزراء الاتحادي والحكومة العراقية على استكمال الإجراءات المتعلقة بجعل مدينة حلبجة محافظة ، تزامناً مع ذكرى القصف الكيماوي للمدينة ، معرباً عن أمله بأن تسهم هذه الخطوة في إعادة إعمار حلبجة وإنعاشها، والارتقاء بالخدمات العامة في المحافظة. وعلى ضوء ذلك، أكد رئيس مجلس الوزراء أنه طلب من رئيس الوزراء الاتحادي يوم أمس تعويض أسر الشهداء وذويهم والمتضررين على أيدي النظام العراقي السابق، استناداً إلى الدستور.

وفي الفقرة الثانية من جدول الأعمال، عرض الوفد التفاوضي لحكومة إقليم كوردستان الخطوات الأخيرة بخصوص الموافقة على قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية.

وشدد رئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان على أنه مثلما كان هناك تعاون جيد بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية بشأن إعداد مشروع قانون الموازنة الاتحادية، فينبغي أن يكون هناك تعاون وتفاهم بين الجانبين لتنفيذ أحكام قانون الموازنة، ليتسنى تطبيقه بشكل صحيح وسليم، بما يخدم مكونات العراق كافة.

ورحب مجلس الوزراء بموافقة مجلس الوزراء العراقي على مشروع قانون الموازنة الاتحادية، مؤكداً على ضرورة وجود تنسيق بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية لتنفيذ فقرات القانون، بما يصب في صالح إقليم كوردستان والعراق عامة.

وتدعو حكومة إقليم كوردستان مجلس النواب العراقي إلى الإسراع في إقرار مشروع القانون ليدخل حيّز التنفيذ في أقرب وقت.

وفي آخر فقرات جدول الأعمال، ناقش مجلس الوزراء الوضع المالي الحالي لحكومة إقليم كوردستان ، كذلك عرض التوصيات والمقترحات اللازمة بشأن كيفية تعظيم الإيرادات العامة، وذلك بهدف تغطية النفقات وتمويل الرواتب الشهرية للموظفين والمتقاعدين.