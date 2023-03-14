السوداني يؤكد خلال لقائه بارزاني حرص الحكومة على التواصل مع جميع القوى السياسية

التقى رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء في مدينة أربيل، الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، وذلك في مستهل زيارته إلى إقليم كردستان العراق، التي تشمل مدينتي أربيل والسليمانية.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء؛ أن بارزاني، أقام مأدبة غداء على شرف حضور رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، حضرها عدد من المسؤولين والقيادات الكردستانية فضلاً عن رؤساء الأحزاب وممثلي المكوّنات.

وأكد رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة على التواصل مع جميع القوى السياسية، وتحقيق المزيد من التفاهمات، بما ينعكس على مستوى الأداء العام، في تقديم الخدمات للمواطنين، وفقا للبيان.

من جانبه، عبر بارزاني عن سعادته لجهود الحكومة في الإصلاح، كما أكد دعمه البرنامج الحكومي، الذي يتضمن محاور قادرة على النهوض بالواقع الاقتصادي والتنموي للعراق، بحسب البيان.

وأشار البيان إلى ان وفدا حكوميا يرافق رئيس مجلس الوزراء في زيارته، يضمّ وزراء: الخارجية، والداخلية، والتخطيط، والهجرة والمهجرين، ورئيس هيئة المنافذ الحدودية، ونائب الأمين العام لمجلس الوزراء ووكيل جهاز الأمن الوطني وعدداً من المستشارين.