مارس 14, 2023

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أربيل.. مسرور بارزاني مرحباً بزيارة السوداني: إقرار الموازنة الاتحادية والتقدم في ملف الطاقة أساس لإرساء علاقة جديدة متينة

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فى :أخبار عــامة
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أربيل.. مسرور بارزاني مرحباً بزيارة السوداني: إقرار الموازنة الاتحادية والتقدم في ملف الطاقة أساس لإرساء علاقة جديدة متينة

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، في مطار اربيل الدولي ، بعد ظهر اليوم الثلاثاء 14 مارس/ آذار 2023، رئيس مجلس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني.

السوداني كان قد وصل الى مطار أربيل الدولي ، مع وفد حكومي رفيع ضم عدداً من وزراء حكومته.

ومن المنتظر ، ان يبحث رئيسا وزراء كوردستان والعراقي الاتحادي ، جملة ملفات سياسية واقتصادية ومالية .

وكتب رئيس الحكومة مسرور بارزاني على حسابه في تويتر “نرحبُ برئيس الوزراء محمد شياع السوداني في أول زيارة رسمية إلى إقليم كوردستان.”

مضيفاً ، إن “حسن نوايا سيادته يشكّل أهمية في استعادة الثقة. ويعد إقرار مشروع قانون الموازنة الاتحادية والتقدم في ملف الطاقة، أساساً لإرساء علاقة جديدة متينة.”

مردفاً ” فلنعمل على حل المشاكل وفق هذا الأساس”.

وكان بيان من المكتب الإعلامي لرئيس حكومة إقليم كوردستان، صباح اليوم، قال ” يستقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، في الساعة الواحدة والنصف بعد ظهر اليوم الثلاثاء 14 مارس/ آذار 2023، رئيس مجلس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، وذلك في مراسم استقبال رسمية بمطار أربيل الدولي”.

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