برلمان كوردستان يحث الكتل السياسية على التفاهم لتسريع الاستعدادات لإجراء الانتخابات هذا العام

طالبت رئاسة برلمان كوردستان، اليوم الاثنين، جميع الأطراف والكتل السياسية بالإسراع في التوصل لتفاهم مشترك من أجل تسريع عملية الاستعداد لإجراء الانتخابات هذا العام.

وجاء في بيان لبرلمان كوردستان، أن «تنفيذ قانون تمديد الدورة الخامسة لبرلمان كوردستان يعد تهيئة للأرضية السياسية والقانونية لإجراء انتخابات الدورة السادسة للبرلمان في موعدها المقرر».

أضاف البيان، أنه «من أجل ذلك وفضلا عن إتمام مسارات الحوارات بين الكتل والأطراف السياسية، يرحب البرلمان بالتقدم في التحضيرات الفنية لإعداد مشروع مشترك لتعديل قانون الانتخابات».

وتابع البيان: «فيما يخص الاستعدادات القانونية، تم توجيه جميع المقترحات القانونية التي سبق وأن قدمتها الكتل السياسية إلى اللجنة القانونية البرلمانية، من أجل البدء بالخطوات الفعلية القانونية وخلق التوافق الوطني بين الكتل السياسية في برلمان كوردستان».

وأكد البيان، أن «البرلمان سيعقد يوم الأربعاء الموافق 15 آذار الجاري اجتماعا اعتياديا لتشكيل لجنة خاصة بتفعيل مفوضية الانتخابات»، مطالبا جميع الأطراف والكتل الإسراع في التوصل لتفاهم مشترك من أجل تسريع الاستعدادات لإجراء الانتخابات هذا العام.

هذا وفي وقت سابق اليوم، أعلنت حكومة إقليم كوردستان إكمال استعدادات إجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة د.جوتيار عادل في بيان: «نحن كحكومة إقليم كوردستان جهزنا كل شيء من ناحية الاستعدادات لإجراء الانتخابات البرلمانية».