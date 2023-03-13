خلال لقائهم بارزاني.. المحاربون الفرنسيون القدامى يطرحون مقترحات للاحتفاء بنضال البيشمركة

قدّم الاتحاد الوطني لقدامى المحاربين الفرنسيين، يوم الاثنين، أفكاراً ومقترحات للاحتفاء بنضال وتضحيات قوات البيشمركة، ولتوسيع العلاقات بين الشعبين الكوردي والفرنسي.

وذكر بيان لمقر بارزاني، أن الزعيم الكوردي مسعود بارزاني استقبل اليوم وفداً من الاتحاد الوطني لقدامى المحاربين الفرنسيين، ضم سكرتير الاتحاد فيليب دولارب، والسيناتور لويس دوڤيرنوا، والجنرال ثيودور أرفارا، وأعضاء في الاتحاد.

وأعرب الوفد عن تقديره لنضال وجهود وتضحيات بارزاني والبيشمركة والشعب الكوردي، وتم التأكيد على الرغبة في استمرار علاقات الصداقة والأخوة بين الشعبين الكوردي والفرنسي.

كما قدم الوفد عدة أفكار ومقترحات من أجل الاحتفاء بنضال البيشمركة وتضحياتهم، وتوسيع العلاقات بين الشعبين الكوردي والفرنسي.

بدوره وصف بارزاني علاقات الصداقة بين الشعبين الكوردي والفرنسي وحكومتيهما، بأنها علاقات تاريخية وقديمة، مشيراً إلى عدة أمثلة تاريخية وزيارات للرؤساء هولاند وماكرون، وشكر فرنسا حكومة وشعباً على دعمها وكونها صديقاً مهماً الشعب الكوردي.