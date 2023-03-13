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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

مسرور بارزاني يصدر بيانا حول حوادث السير في الاقليم

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فى :أخبار عــامة
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رئيس حكومة أقليم كوردستان يصدر بيانا حول حوادث السير في الاقليم

أصدر مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كوردستان ، بیانا بشأن حوادث السير في إقليم كوردستان ، قال فيها إن على وزارة الداخلية مراجعة نظام المرور وتشديد إجراءات إصدار رخص القيادة.

ودعا مسرور بارزاني في بیانه المواطنين والسائقين إلى الالتزام بأنظمة المرور وحماية أنفسهم وأسرهم.

فيما يلي نص بیان رئيس حكومة أقليم كوردستان :

لسوء الحظ ، قُتل خمسة أفراد من عائلة في حادث مروري مأساوي الليلة الماضية ، وفي خمسة أيام فقط ، قُتل ستة عشر شخصًا في حوادث سير في إقليم كوردستان.

أتقدم بأحر التعازي لأسر الضحايا وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين. إنه أمر مقلق ومحزن للغاية أن يموت عدد كبير من الناس كل عام في إقليم كوردستان نتيجة حوادث السير.

لذلك أطالب المواطنين والسائقين بالالتزام بقواعد المرور وحماية أنفسهم وأسرهم وتجنب تجاوز السرعة، وفي الوقت نفسه ، يجب على وزارة الداخلية مراجعة أنظمة المرور بشكل عام وإرشادات وقوانين المرور وتشديد إجراءات إصدار رخص القيادة.

يجب اتخاذ كافة الاحتياطات والاستعدادات للحد من الحوادث المرورية والتأكد من التزام الجميع بمتطلبات السلامة وقوانين المرور.

مسرور بارزاني رئيس حكومة اقليم كوردستان

12/3/2023

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