حلبجة المحافظة الـ 19 بقرار من الحكومة العراقية

أعلن سكرتير مجلس وزراء إقليم كوردستان، آمانج رحيم، أن حلبجة باتت المحافظة العراقية الـ 19 بقرار من مجلس الوزراء العراقي.

وقال آمانج رحيم، لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الاثنين (13 آذار 2023)، إن “مجلس الوزراء العراقي أنهى إجراءات إعلان حلبجة محافظة عراقية”، وبذلك تكون حلبجة “المحافظة العراقية الـ 19”.

كما أعلن المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء، إنه “مع قرب ذكرى فاجعة حلبجة، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة في جمهورية العراق، وإحالته إلى مجلس النواب”.

الحكومة العراقية أكد أن هذا القرار جاء “إنصافاً لهذه المدينة، وإكراماً لشهدائها”.

وكان المتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية عبد الزهرة الهنداوي، قد أكد لشبكة رووداو الإعلامية، يوم أمس، أن الوزارة وجهت كتاباً رسمياً الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء تضمّن نتائج تقييم الوزارة بشأن تحويل حلبجة الى محافظة.

وأوضح أن النشاط الاقتصادي للمنطقة والوحدة الإدارية وعدد السكان، عوامل تؤشر استحقاق حلبجة تحويلها الى محافظة.

وتعرضت حلجبة في آذار 1988 إلى القصف بالأسلحة الكيماوية من قبل النظام السابق في العراق، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 5 آلاف من مواطنيها، وأصابة ضعف هذا العدد، الكثير منهم يعانون إلى من تأثيرات الغازات السامة إلى اليوم.

في 13 آذار 2014 قررت حكومة اقليم كوردستان تحويل حلبجة الى محافظة، بعد ان اعتبر مجلس النواب العراقي في 31 كانون الأول 2013 حلبجة محافظة، لكن لم تكمل إجراءات العملية.