العراق.. تحذير من شدة الأمطار الرعدية والبرق الأربعاء المقبل

حذر متنبئ جوي، من شدة الأمطار بعد غد الأربعاء في عدة محافظات.

وقال صادق عطية في منشور على صفحته في الفيسبوك :”يندفع ليل غد الثلاثاء منخفضاً جوياً جبهوياً من جهة الانبار وغرب نينوى ويبدٱ تأثيراته بهطول زخات امطار معتدلة الشدة، ثم يتقدم ليؤثر في (كافة مدن) البلاد بأمطار متفاوتة الشدة خلال ساعات ليل الثلاثاء ويوم الاربعاء الذي سيشهد تأثير ذروة الحالة الممطرة وغزارة في الأمطار في بعض الأماكن”.

وأضاف “ننوه ونحذر من شدة الأمطار يصحبها البرق والرعد والرياح الهابطة يوم الاربعاء في مدن: {بغداد، ديالى، واسط، صلاح الدين، كركوك، نينوى، شمال ميسان، أربيل، السليمانية”.

وتابع “لا يستبعد شدة تقلبات الربيع مع تقلبات في اتجاه الرياح السطحية يوم الاربعاء وتحولها شمالية غربية ابتداء من غرب البلاد”.

وأشار عطية الى ان “تأثير المنخفض ينتهي صباح الخميس المقبل، مع استمرار تكونات رعدية ممطرة في عموم مناطق مدن شمال البلاد وصلاح الدين وديالى، نهار الخميس” لافتا الى ان “ليل الخميس المقبل هو موعد انتهاء تأثير المنخفض رسمياً”.