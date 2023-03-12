إقليم كوردستان يستأنف العمل في ستة سدود لمواجهة الجفاف

أكد مدير عام السدود في وزارة الزراعة والموارد المائية بإقليم كوردستان رحمن خاني، الانتهاء من أربعة سدود خلال عام 2022، واستئناف العمل في ستة سدود لمواجهة الجفاف.

وقال رحمن خاني بشأن السدود التي تم الانتهاء من إنشائها العام الماضي: «تم الانتهاء من إنشاء أربعة سدود بسعة تخزينية تبلغ 30 مليون متر مكعب، والسدود هي: سد جمركة في أربيل، وسد ديوانه في السليمانية، وسد خنس في دهوك، بالإضافة إلى سد تورجار في گرميان».

وأوضح: «تنفيذ السدود في إقليم كوردستان حقق خطوات جيدة، وفي أواخر 2021، تم تخصيص الميزانية لإنجازها، وشملت سدود زلان، وجقجق-2، وديوانه في السليمانية، وسدي خورنوزان، وتوجار في گرميان، وكذلك سدود جمكرة، وبانوي طالبان، وشوكير، وكومسبان، ونازنين، وآقوبان في أربيل، وسدود خنس وسبندو وكلي في دهوك».

وتابع مدير عام السدود بوزارة الزراعة والموارد المائية: «شهد عام 2022 استئناف العمل في أربعة سدود، وتم إنجاز نسبة كبيرة من العمل: سد كومسبان، بسعة تخزينية 97 مليون متر مكعب في أربيل، وسد شوكير بسعة تخزين 2 مليون متر مكعب في كويا، وسد آقوبان بطاقة تخزينية تبلغ 2 مليون متر مكعب في أربيل، وسد سبندو بسعة تخزينية 2 مليون متر مكعب في دهوك، والسدود التي دُشنت في أوائل عام 2023 هي سد بانوي طالبان بسعة تخزينية 3 ملايين متر مكعب، وسد نازنين بسعة تخزين 2 مليون متر مكعب».

وفيما يتعلق بالتنسيق بين إقليم كوردستان والحكومة العراقية بشأن السدود، قال خاني: «بدأت الحكومة العراقية منذ عام 2014 بإنشاء العشرات من سدود التخزين الكبيرة والصغيرة والطاقة الكهرومائية ضمن المخطط الرئيسي (ماستر بلان) والدراسة الاستراتيجية للمياه والأرض، وهي خطة ستستمر حتى عام 2035، جزء كبير منها في كوردستان بما ينسجم مع خطة الإقليم».

وأردف: «ثمة جهود مبذولة بهذا الشأن للتنسيق من خلال اللجان الفنية والوفود التفاوضية في البرلمان والحكومة العراقية. وفي عام 2022، تم عقد سلسلة اجتماعات بين وزيرة الزراعة والموارد المائية، ورئيس الوزراء في الحكومة الاتحادية العراقية ووزير الموارد المائية في الحكومة الاتحادية بشأن إعادة تأهيل السدود الكبرى وإنشاء سد استراتيجي جديد، حسب الخطة في إقليم كوردستان».

وأضاف: «كان إنشاء سدود صغيرة لحل مشاكل الجفاف وتجميع مياه الأمطار موضوعاً آخر للمباحثات. ومن الأمثلة على السدود التي جرى النقاش بشأنها هي سد منداوة بسعة تخزينية 330 مليون متر مكعب في أربيل، وسد دلكة بسعة تخزين 100 مليون متر مكعب في السليمانية، وسد طقطق بسعة تخزين 1000 مليون متر مكعب في كويسنجق، وسد باكرمان بقدرة تخزينية تبلغ 500 مليون متر مكعب في دهوك، فضلاً عن سد كلار (بردسور) بسعة تخزين 170 مليون متر مكعب».

ويعدّ الاستمرار في إنشاء السدود من المبادئ الأساسية التي تعمل عليها التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، لتعزيز البنية التحتية والحفاظ على الثروة المائية.

وتسعى حكومة إقليم كوردستان إلى حماية مستقبل الأمن المائي وتحقيق الاستفادة القصوى من ذلك، سواء من خلال إنشاء السدود أو إعادة تأهيلها، بهدف تعزيز الزراعة ومكافحة الجفاف.