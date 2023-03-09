نيجيرفان بارزاني: بحثت مع بن زايد العلاقات بين الاقليم والإمارات (صور)

اعرب رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الخميس، عن سعادته بلقاء رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد، مشيرا إلى مناقشة عدد من الملفات اثناء اللقاء.

وكتب بارزاني على صفحته في موقع تويتر؛ “سعدت بلقاء الاخ العزيز صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة تلبيةً لدعوته الكريمة”.

واضاف رئيس اقليم كوردستان؛ “بحثنا العلاقات الثنائية بين العراق وخاصة اقليم كوردستان والامارات وسبل تعزيزها وتنميتها على جميع المستويات، كما ناقشنا عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك”.

ووصل رئيس إقليم كوردستان العراق نيجيرفان بارزاني، اليوم الخميس، إلى دولة الإمارات في زيارة رسمية.

وكان نيجيرفان بارزاني قد توجه، بعد ظهر اليوم الخميس، إلی أبوظبي تلبية لدعوة رسمية تلقاها من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة صاحب محمد بن زايد آل نهيان.