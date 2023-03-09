شمول محافظات إقليم كوردستان بـ450 مدرسة من أصل 1000 ضمن الاتفاقية الصينية

أعلن النائب عن محافظة السليمانية سوران عمر، يوم الخميس، شمول محافظات الاقليم بـ450 مدرسة من اصل الف مدرسة تم التعاقد على انشائها ضمن الاتفاقية الصينية مع العراق.

وقال عمر في بيان، إنه “تم الاتفاق مع لجنة الاستثمار النيابية في اجتماعها الأخير على شمول محافظة أربيل و السليمانية ودهوك بمشاريع المرحلة الأولى من العقد الصيني والمتضمنة إنشاء (1000) مدرسة في جميع المحافظات العراقية وكانت حصة الاقليم (450) مدرسة”.

واوضح ان “المرحلة الثانية من هذا المشروع ستكون انشاء (3000) مدرسة والتي ستعلن من قبل رئيس الحكومة الاتحادية في (15-5-2023) ، وستكون حصة الاقليم (450) مدرسة أخرى بواقع (150) مدرسة في كل محافظة من محافظات الاقليم”.

ولفت عمر الى انه “من المقرر ان تتم المرحلة الأولى والثانية في غضون هذا العام وبعدها سيتم إكمال المراحل المتبقية من العقد العراقي الصيني الذي يشمل بناء (8000) مدرسة في جميع المحافظات العراقية”.