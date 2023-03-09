الحكومة الاتحادية توافق على إنشاء 4 سدود في إقليم كردستان

أعلنت وزيرة الزراعة والموارد المائية في إقليم كردستان بيكرد طالباني، اليوم الخميس، موافقة الحكومة الاتحادية على إنشاء 4 سدود في الإقليم، فيما أكدت ضرورة دعم المنتج المحلي ومنع إدخال المواد الزراعية المهربة الى العراق.



وقالت طالباني في مؤتمر صحفي، إن” الوزارة قدمت خطة لإنشاء عدة سدود بالإقليم عن طريق وزارة التخطيط والزراعة والموارد المائية الاتحاديتين”، مبينة، أنه” تمت الموافقة على تنفيذ 4 سدود منها، وبانتظار إقرار الموازنة العامة تمهيدا للشروع بتنفيذها في الإقليم”.

وأضافت،أن” كمية الماء المخزنة هذه السنة أفضل من السنوات السابقة”.

وبشأن التنسيق بالمجال الزراعي بين بغداد وأربيل أكدت طالباني وجود” تنسيق عال مع وزارة الزراعة الاتحادية”، لافتة إلى أن” وزارة الزراعة في الإقليم قدمت عدة مقترحات ومنها مشروع قانون يخص الزراعة في العراق”، مؤكدة، أن” أربيل تقف مع بغداد أمام التغيرات الكبيرة في المنطقة من ناحية المناخ”.

وشددت طالباني ضرورة العمل بين المركز والإقليم للمحافظة في ملف الأمن الغذائي، وأن تكون السلة الغذائية في العراق والإقليم موحدة”.

وأكدت طالباني” دعمها عمل لجنة الزراعة والموارد المائية النيابية، للمحافظة على الإنتاج المحلي ودعم المزارع في مجال التسويق والحفاظ على حقوقه وتنمية مشاريعه، ومنع إدخال المواد الزراعية المهربة من خارج العراق”.