مارس 09, 2023

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

قرابة 500 ألف طن سعة تخزين صوامع الحبوب في إقليم كوردستان

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فى :أخبار عــامة
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قرابة 500 ألف طن سعة تخزين صوامع الحبوب في إقليم كوردستان

أعلنت وزير الزراعة في إقليم كوردستان بيكرد طالباني، يوم الخميس، أن سعة التخزين في صوامع الحبوب بالإقليم تصل إلى 500 ألف طن من القمح.

وقالت طالباني، في مؤتمر صحفي عقدته، إن صوامع الحبوب المخصصة لتسلم محصول القمح من المزارعين عبر وزارة التجارة والصناعة في الإقليم لها القدرة على خزن 500 الف طن من هذا المحصول، ان عددا من الصوامع في المحافظات الثلاث أربيل والسليمانية ودهوك تمت إعادة تأهيلها والجزء الآخر ضمن طور التأهيل والبناء.

وأضافت ننتظر تحديد اسعار تسويق الحبوب من المزارعين بعد ان تقرّ الحكومة الاتحادية الخطة الزراعية للعام الحالي لكي نحدد أسعار شراء القمح من المزارعين.

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