لويد أوستن: ندين الهجمات الإيرانية المستمرة وعلى بغداد وأربيل العمل معاً

أكد وزير الدفاع الاميركي لويد أوستن، دعم بلاده لمذكرة التفاهم بين البيشمركة وأميركا، معرباً عن ادانته للهجمات الايرانية المستمرة، وداعيا بغدا وأربيل الى العمل معاً.

وعقد رئيس اقليم كوردستان والقائد العام للقوات المسلحة في اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الثلاثاء (7 اذار 2023) مؤتمراً صحفياً مشتركاً مع وزير الدفاع الاميركي لويد أوستن.

وقال نيجيرفان بارزاني في المؤتمر الصحفي: “اتفقنا في الرأي بأن حل المشاكل بين أربيل وبغداد مهم لاستقرار المنطقة”، مؤكداً: “سيكون إقليم كوردستان دائماً عامل استقرار في المنطقة”.

وابدى نيجيرفان بارزاني شكره لدعم الولايات المتحدة الأميركية المستمر لقوات البيشمركة.

من جانبه، قال لويد أوستن: “ندين الهجمات الإيرانية المستمرة”، مؤكدا على ضرورة ان “تقوم بغداد واربيل بالعمل معاً”، وداعياً قيادات إقليم كوردستان الى “إنهاء الخلافات”.

وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، أوضح: “عملنا معاً لأكثر من عشرات سنوات، ومن خلال التحالف الدولي، حررنا مناطق واسعة من داعش”، مردفاً ان “قوات البيشمركة كان لها دور كبير في محاربة داعش”.

ولفت لويد أوستن الى دعم بلاده لـ”مذكرة التفاهم بين البيشمركة وأميركا”، مؤكداً أن “التعاون بين الجيش العراقي والبيشمركة مهم”، محذراً من أن “داعش لا يزال خطراً ويستطيع أن يشكل تهديداً”.

وصل وزير الدفاع الأميركي، ظهر اليوم الثلاثاء، إلى أربيل عاصمة إقليم كوردستان، بعد زيارة غير معلنة إلى بغداد.

وتأتي زيارة وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، لبغداد وأربيل كجزء من جولة مكثفة له في منطقة الشرق الأوسط.

يذكر انه لايزال هناك حوالي 2500 جندي أميركي في العراق وإقليم كوردستان، لتقديم المشورة وتدريب قوات البيشمركة والقوات العراقية.