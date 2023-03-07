مالية كوردستان: اتفقنا مع بغداد على حصة الإقليم في الموازنة

أعلن وزير المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، آوات جناب نوري، عن التوصل لإتفاق مع الحكومة الاتحادية بشأن حصة الإقليم في الموازنة المالية العامة الاتحادية.

جاء ذلك خلال استقباله وفدا مؤلفا من القنصل العام للولايات المتحدة الامريكية في أربيل بالوكالة زهرة بيل، و رئيس الدائرة السياسية والاقتصادية ديفيد كوديل، وجوشوا لويس المسؤول السياسي، وفهیل امیدي خبير الاقتصاد والطاقة في القنصلية الأمريكية في أربيل.

وسلط وزير المالية والاقتصاد الضوء على آخر نتائج المباحثات بين إقليم كوردستان وبغداد ، وقال: “في إطار قرار حكومة إقليم كوردستان لحل المشاكل مع بغداد ، أبدينا أقصى درجات المرونة، ولقد توصلنا إلى اتفاق بشأن حصة الإقليم في الموازنة وتم الانتهاء من الصياغة النهائية للبنود من قبل الجانبين”.

من جهتها أشادت بيل بدور وفد حكومة إقليم كوردستان في التوصل إلى اتفاق مع الحكومة العراقية بشأن الموازنة وقضايا النفط والغاز في إقليم كوردستان.