مسرور بارزاني: سنمضي قدماً في مسيرة إعمار كوردستان

أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، أن انتفاضة آذار 1991 “لم تكن إلّا ثمرة تكاتف القوى الكوردستانية جنباً إلى جنب مع مختلف مكونات كوردستان وطبقاتها وشرائحها”، منوهاً إلى أنه “سنمضي قدماً في مسيرة إعمار كوردستان”.

وقال مسرور بارزاني في بيان، اليوم الأحد (5 آذار2023)، بمناسبة الذكرى السنوية لانتفاضة آذار التي انطلقت شرارتها عام 1991: “نؤكد على تعاضد شعب كوردستان الوطني وتآزره في سبيل الدفاع عن منجزاته الوطنية وحقوقه الدستورية التي لن نساوم عليها أو نتنازل عنها”.

وفيما يلي نص البيان:

مع الإطلالة السنوية الثانية والثلاثين لانطلاق الانتفاضة المجيدة والمبجّلة للشعب الكوردستاني في آذار عام 1991، نتقدم بأحر التهاني والتبريكات إلى عموم الكوردستانيين وبواسل البيشمركة وعوائل الشهداء الأكارم.

إن انتفاضة 1991 المجيدة، لم تكن إلّا ثمرة تكاتف القوى الكوردستانية جنباً إلى جنب مع مختلف مكونات كوردستان وطبقاتها وشرائحها، وقد شكّلت منعطفاً في تاريخ نضال شعب كوردستان وكفاحه للخلاص من الظلم والقمع والاحتلال، وتنفس رحيق الحرية.

لقد كانت الانتفاضة رسالة واضحة وجليّة من الشعب الكوردستاني إلى العالم قاطبة، رفضاً للتسلّط والاحتلال، وتوقاً للعيش بعز وكرامة. وفي هذه الذكرى المباركة نؤكد على تعاضد شعب كوردستان الوطني وتآزره في سبيل الدفاع عن منجزاته الوطنية وحقوقه الدستورية التي لن ندخّر جهداً في الذود عنها بكل السبل، ولن نساوم عليها أو نتنازل عنها، وسنمضي قدماً في مسيرة إعمار كوردستان وازدهارها.

في الذكرى السنوية للانتفاضة، ننحني إجلالاً وإكباراً لشهدائها الخالدين، وجميع شهداء كوردستان.

مسرور بارزاني

رئيس حكومة إقليم كوردستان