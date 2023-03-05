كتلة الديمقراطي الكوردستاني: انتفاضة 1991 وضعت الأسس الأولى لإقليم كوردستان

أصدرت كتلة الحزب الديموقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي، اليوم الأحد 5 آذار / مارس 2023، بياناً بمناسبة الذكرى الثانية والثلاثين لانتفاضة الشعب الكوردستاني.

وقالت الكتلة في بيان: «في الذكرى الثانية والثلاثون لانتفاضة آذار الباسلة عام 1991، حيث انتفض الشعب الكوردستاني ضد النظام العراقي الدكتاتوري الغاشم، بعد عقود من الظلم والقتل والتهجير والكيماوي، لابد أن نستذكر الشهداء الأبطال من بيشمركة ومدنيين ومغيبين ومؤنفلين أبرياء من نساء ورجال وأطفال من أبناء شعبنا الكوردستاني».

أضاف البيان: «إن تلك الانتفاضة، التي وضعت الأسس الأولى لإقليم كوردستان، بعدما حاول أعداء الكورد محو كلمة كوردستان بمختلف الوسائل الوحشية والترهيبية، لم تكن مجرد انتفاضة شعب مظلوم عشوائية، بل كانت نتاج عقود من السنين والتضحيات والنضال، خاصة من قبل قيادة وكوادر الحزب الديمقراطي الكوردستاني، بقيادة الأب الكبير مصطفى بارزاني، ونجليه كاك إدريس الشهيد، والرئيس مسعود بارزاني».

وتابع: «لابد من الإشارة إلى أن الرئيس مسعود بارزاني تعامل بحكمة قل نظيرها في أيام الانتفاضة المباركة، حيث أن العفو والتسامح الذي أبداه مع من أساءوا إلى شعب كوردستان، كان ركيزة أولية وصحيحة لبناء كوردستان قوية وحرة، وإن الحزب الديمقراطي الكوردستاني تمسك بهذه المبادئ ليثبت للأعداء قبل الأصدقاء، أنه حزب عريق وكبير ويتمتع بنظرة بعيدة المدى ويستشف المستقبل وفق تجارب تاريخية سابقة حدثت في أزمنة وأماكن بعيدة وقريبة».

وأردف البيان بالقول: «وهكذا، وبحكمة الرئيس مسعود بارزاني، وبتعاضد قيادات الديمقراطي الكوردستاني، وبأخلاقيات المنتفضين من أبناء شعب كوردستان، تم الحفاظ على نهج الثورة الكوردستانية، مع الحفاظ على المؤسسات التي تم السيطرة عليها رغم أنها كانت بنايات متواضعة وبائسة في حينها. وهناك كانت النواة الأولى لقيام إقليم كوردستان، لأن تلك الانتفاضة أظهرت المعدن الأصيل للرئيس بارزاني كما جسدت التفاف الشعب الكوردستاني حول قيادته».

وختمت كتلة الديمقراطي الكوردستاني بيانها قائلة: «اليوم وبعد مضي 32 عاما على انتفاضة آذار، نرى مدن إقليم كوردستان تزهو بالأنوار والإعمار والبناء والأمن والازدهار، وكل ذلك بحكمة الرئيس بارازني، وبنهج قيادة الديمقراطي الكوردستاني، وبتضحيات وشموخ شعب كوردستان الأبي والعنيد. تحية لكل من ساهم في انتفاضة آذار الباسلة .. تحية لروح البارزاني الخالد .. تحية للرئيس مسعود بارزاني .. تحية لقيادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني .. تحية لكل البيشمركة الأبطال وللمدنيين الشجعان الذين شاركوا بتلك الانتفاضة».