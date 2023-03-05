قائمقام أربيل يحدد الأول من نيسان آخر موعد لتغيير اللوحات واللافتات إلى اللغة الكوردية

أعلن قائمقام أربيل نبز عبد الحميد، اليوم الأحد، أن مطلع الأول من نيسان سيكون آخر مهلة لتغيير وتبديل جميع اللوحات واللافتات إلى اللغة الكوردية.

وقال نبز عبد الحميد في تصريح لكوردستان 24، “سيكون الأول من نيسان آخر مهلة يتم إعطاءها لأصحاب المتاجر والأسواق والمقاهي والمطاعم لإضافة اللغة الكوردية إلى لوحاتهم ولافتاتهم”.

وأضاف قائمقام أربيل أن “من لا يمتثل للقرار سيتعرض إلى المسائلة القانونية”.

وأصدر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الثلاثاء 21 شباط فبراير 2023، قرارين بشأن الاهتمام باللغة الكوردية.

وجاء في القرار الأول، من أجل الاهتمام باللغة الكوردية باعتبارها اللغة الأم، “وجهنا كلاً من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتربية بالتنسيق مع الأكاديمية الكوردية والخبراء والمختصين في هذا المجال، بإعداد برنامج مناسب لتعليم اللغة الكوردية للأجانب المقيمين للعمل في إقليم كوردستان”.

وفي القرار الثاني، وجه رئيس حكومة إقليم كوردستان جميع الوزارات استناداً إلى قانون اللغات الرسمية في إقليم كوردستان/العراق رقم (6) لسنة 2014، وبهدف حماية اللغة الكوردية باعتبارها اللغة الرئيسية في إقليم كوردستان، بالقيام بالإجراءات اللازمة لكتابة اللغة الكوردية على اللوحات في جميع المؤسسات والدوائر الحكومية وغير الحكومية، وعلى مكاتب وممثليات وقنصليات الدول الأجنبية، والمنظمات الأجنبية والشركات ومؤسسات القطاع الخاص.

كما جاء في قرار رئيس حكومة إقليم كوردستان، أنه ينبغي الاهتمام باللغة الكوردية في الفنادق والمرافق السياحية والمطاعم، وأن تكون اللغة الكوردية موجودة في قوائم الطعام والأدلة والإرشادات.