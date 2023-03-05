مارس 06, 2023

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

الخبير الهولندي يرد على عالم جيولوجيا عراقي بشأن الزلزال المرتقب

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فى :أخبار عــامة
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الخبير الهولندي يرد على عالم جيولوجيا عراقي بشأن الزلزال المرتقب

نفى خبير الزلازل الهولندي، فرانك هوغربيتس، يوم الأحد، اعتماده على أبحاث العالم العراقي صالح محمد عوض.

وكتب فرانك هوغربيتس، في تغريدة له على تويتر، “عليّ توضيح شيء ما.. عملي لا يقوم على عمل صالح محمد عوض”.

وعوض هو عالم جيولوجيا (أرض) عراقي، وأستاذ جامعي في كلية العلوم بجامعة بغداد.

وادعى العالم الهولندي، أن أبحاثه بدأت في عام 2014، مشيرا إلى أن توقعاته حازت على اهتمام وسائل الإعلام للمرة الأولى في أبريل ومايو من عام 2015، وأنه تتبع هذين الشهرين عدة زلازل بلغت قوتها 7.8 درجة على مقياس ريختر”.

وحذر عوض، الثلاثاء الماضي، من وقوع زلزال يوم 8 آذار الجاري، في الشرق الأوسط بسبب ضعف وخطورة الصفيحة الاناضولية، تبعه تحذير طبق الأصل من العالم الهولندي، الأمر الذي أثار تساؤلات عبر مواقع التواصل ما إذا كان الأخير ينسب معلومات العالم العراقي لصالحه.

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