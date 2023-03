الخبير الهولندي يرد على عالم جيولوجيا عراقي بشأن الزلزال المرتقب

نفى خبير الزلازل الهولندي، فرانك هوغربيتس، يوم الأحد، اعتماده على أبحاث العالم العراقي صالح محمد عوض.

وكتب فرانك هوغربيتس، في تغريدة له على تويتر، “عليّ توضيح شيء ما.. عملي لا يقوم على عمل صالح محمد عوض”.

وعوض هو عالم جيولوجيا (أرض) عراقي، وأستاذ جامعي في كلية العلوم بجامعة بغداد.

It seems I need to clear something up. My work is not based on the work of Salih Muhammad Awadh. My research started in 2014 and my first forecasts hit the news in April/May 2015, which were both followed by M 7.8 earthquakes.

