رئيس الاقليم وغوتيريس يبحثان الاوضاع السياسية وعلاقة اربيل وبغداد

بحث رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، والامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس، اليوم الخميس، اخر تطورات الاوضاع السياسية في العراق واقليم كوردستان والعلاقات بين اربيل وبغداد والخطوات والحوارات بينهما لحل المشكلات بين الجانبين.

وجاء في بيان لرئاسة الاقليم، ان بارزاني استقبل بعد ظهر الخميس الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس بحضور نائبيه، لافتا الى ان الجانبين بحثا اخر التطورات في الاوضاع السياسية في العراق وإقليم كوردستان والعلاقات بين اربيل وبغداد وخطوات وحوارات الجانبين من اجل معالجة المشكلات وبرنامج عمل الحكومة الاتحادية والاوضاع في سنجار.

واوضح البيان ان بارزاني طرح خلال الاجتماع نبذة بشأن الاسس واتفاق تشكيل الحكومة الاتحادية العراقية وبرنامج عملها، مشيرا الى توفر ظروف ايجابية بين اربيل وبغداد لمعالجة المشكلات ومن المنتظر من رئيس الحكومة العراقية الجدية في تنفيذ برنامج عمل الحكومة، ومثمنا دور الامم المتحدة في العراق واقليم كوردستان.

من جهته عبر الامين العام للامم المتحدة، بحسب البيان، عن سروره لخطوات المباحثات بين اربيل وبغداد ودعم الامم المتحدة لمساعي حل المشكلات بينهما.

واشار البيان الى انه في محور اخر من اللقاء تم التطرق لانتخابات اقليم كوردستان حيث أكد رئيس بارزاني أنه كرئيس للإقليم سيقوم خلال فترة ولايته القانونية بتحديد موعد اجراء الانتخابات، مشددا على ان الانتخابات ستجرى هذا العام.

ونوه البيان الى ان الجانبين كانا متفقين في الرأي على ضرورة واهمية تنفيذ الاتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم بشأن تطبيع الاوضاع في سنجار لكي يكون دافعا وممهدا لعودة النازحين الايزيديين الى مناطقهم واعادة اعمارها.

وبشأن الاوضاع الداخلية لاقليم كوردستان اكد الامين العام للامم المتحدة ان معالجة المشكلات الداخلية ووحدة صف الاطراف السياسية من شأنه تقوية مكانة اقليم كوردستان على مستوى العراق والعالم.