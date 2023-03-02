اجتماع مرتقب للحزبين الرئيسيين لحسم انتخابات إقليم كوردستان

شفق نيوز / يعتزم الحزبان الكورديان الرئيسيان (الحزب الديمقراطي، الاتحاد الوطني) الكوردستانيان، الاجتماع الأسبوع المقبل، لحسم قضية (مقاعد المكونات والمفوضية) تمهيداً لإجراء انتخابات الإقليم.

وقال عضو الاتحاد الوطني الكوردستاني، برهان رؤوف، لوكالة شفق نيوز، إن “قسمي الانتخابات في الحزبين الكورديين سيجتمعان مرة أخرى في المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني، لحسم قضية مقاعد المكونات ومفوضية الانتخابات”.

وأضاف رؤوف، أن “الاجتماع الأخير أفضى إلى أن تستمر الاجتماعات من أجل حسم ملف الانتخابات بما يتلاءم مع تطلعات الشعب الكوردي”.

بدوره، ذكر مسؤول الدائرة القانونية في قسم الانتخابات في الحزب هاوار محمد، أن “الحزب الديمقراطي مع اعطاء الحرية للمكونات لكي يقرروا، أما الاتحاد الوطني الكوردستاني فإنه يطالب بتوزيع مقاعد المكونات على الدوائر الانتخابية، وهذا لا ينسجم مع تطلعات المكونات، ولضيق الوقت، هناك مساع لحسم هذه الأمور يوم السبت المقبل”.

من جانبها، شددت ستة أحزاب كوردية في السليمانية، على ضرورة توفير بيئة ملائمة لإجراء انتخابات برلمان كوردستان، فيما بحثت قضايا تخص الإقليم وبغداد.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده كلاً من الحزب القومي الكوردستاني، وحركة محبي كوردستان، وحزب الخضر، وحزب التقدم الديمقراطي الكوردستاني، وحزب الإصلاح الوطني، والاتحاد الوطني الكردستاني، عقد في مقر الأخير في السليمانية.

وعلمت وكالة شفق نيوز، من مصادر خاصة، أن الاجتماع شهد مناقشة قضايا عدة من بينها الوضع السياسي في العراق وإقليم كوردستان، ومتابعة المتغيرات.

وأخبر أحد المصادر، الوكالة، أن “الاجتماع بحث التقارب بين الحزبين الرئيسيين في كوردستان، إضافة إلى التأكيد على ضرورة تحسين أوضاع المواطنين في الإقليم، من خلال توفير الخدمات اليومية لهم.

وفي جانب آخر من الاجتماع، جرى مناقشة ضرورة توفير بيئة ملائمة لإجراء انتخابات برلمان كوردستان، في وقتها المحدد.