يحيى رسول: يوجد 3 آلاف ارهابي عراقي في سجن الحسكة

أكد الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول، وجود نحو 3 الاف ارهابي عراقي في سجن الحسكة السوري.

وقال يحيى رسول خلال مشاركته في منتدى أربيل السنوي الثاني “نقاط التحول ومستقبل الشرق الأوسط”، في يومه الثاني، ان “خطر تنظيم داعش لازال موجوداً، والحدود المشتركة مع سوريا تؤثر على الاوضاع”، مضيفاً انه “لازال هنالك الخطر في شمال شرق سوريا بوجود العديد من التنظيمات الارهابية مثل تنظيم داعش”.

واوضح يحيى رسول انه “تم تحصين المناطق الحدودية العراقية السورية عبر نصب كاميرات حرارية واسلاك شائكة وابراج مراقبة وغيرها”، مردفا انه “خلف قوات الحدود تتواجد قوات الجيش العراقي”.

لفت يحيى رسول الى ان “تنظيم داعش في العراق يعاني كثيراً، واسلوبه يتمثل بالعصابات، والمفارز التي تتألف تقريبا بين 3 او 5 افراد، لذلك انشأنا خلية الاستهداف التي تتواجد فيها كل القطعات”، منوها الى ان “تنظيم داعش قوي في مواقع التواصل الاجتماعي، لذلك نعمل على تفكيك منصاته في هذه المواقع”.

الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول، تطرق الى مخيم الهول، بالقول ان “المخيم يضم أكثر من 60 ألف شخص، وهو بمثابة قنبلة موقوتة ويعتبر مدرسة حقيقية لإنشاء جيل جديد من داعش يضاهي بعشرات المرات التنيظم الذي نعرفه، حيث تقوم النساء في المخيم بتغذية الاطفال بالافكار المتطرفة”.

وحذّر يحيى رسول من انه “في حال لم تتخذ الدول التي لديها رعايا خطوات بالتعامل مع مخيم الهول، سيخرج جيل مقاتل لا نملك المعلومات عنه”، منوها الى تسلّم العراق نحو 8 وجبات من العوائل التي كانت في المخيم، “ونحن نملك برنامجاً تأهيلياً لهذه العوائل، كي يتم اعادة دمج هذه العوائل في المجتمع، كما ان هنالك مراقبة استخبارية لهذه العوائل بعد عودتها”.

كما حذّر الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول من ان “هنالك نحو 3 الاف ارهابي عراقي في سجن الحسكة”.

أما بخصوص مناطق الفراغ الامني بين القطعات الاتحادية وقطعات البيشمركة، ذكر يحيى رسول: “لدينا كل المعلومات بكل ما يجري ويدور في مناطق الفراغات الامنية، ونحن ننتظر التخصيصات المالية للواءين المشتركين، الذين هم على ملاك وزارة الدفاع”.

يحيى رسول، اعرب عن أمله في أن “يقر مجلس النواب العراقي قريباً الموازنة العامة، ليتم تخصيص الاموال لهذين اللواءين المشتركين”.