نيجيرفان بارزاني: مستقبل العراق سيكون أفضل في حال المضي باتجاه الفيدرالية وترسيخ أسسها

أكد رئيس إقليم كوردستان، نيجرفان بارزاني، أن مستقبل العراق سيكون أفضل في حال المضي باتجاه الفيدرالية وترسيخ أسسها.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية عنوانها “العوائق الرئيسية في الشرق الأوسط ومستقبل إقليم كوردستان”، ضمن فعاليات منتدى أربيل السنوي الثاني، اليوم الخميس (2 آذار 2023”.

وقال رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، إن “قوة إقليم كوردستان ليست خطراً على العراق وهما مكملان لبعضهما”، منوّهاً إلى أنه “يمكن لإقليم كوردستان أن يساعد في استتباب الأمن في العراق”.

ونوّه إلى أن “استقرار العراق يؤثر على استقرار المنطقة”، مشيراً إلى أن “إقليم كوردستان بامكانه أن يساعد في استقرار العراق”.

ومضى يقول إن ” الدول ترى ان العراق ينتعش سياسياً واقتصادياً ودوره مهم جداً”، ويمكنه أن “يمارس دوراً اساسياً في مشاكل الغرب من ناحية الطاقة”.

بشأن المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد، قال رئيس إقليم كوردستان، إن “تشكيل هذه الحكومة وللمرة الاولى منذ 2004 تم بناء على اتفاق سياسي مكتوب”، و” تم تحديد سقف زمني لحل كل مشكلة وهنالك اجتماعات مستمرة تجري في بغداد”.

“سياستنا هي دعم السوداني”

نيجيرفان بارزاني أشار إلى أن “رئيس الوزراء العراقي لديه رغبة جادة في حل المشاكل”، مشدداً على أن “سياستنا هي دعم رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني”.

ولفت إلى أن “لدستور هو عقد سياسي يجمع بيننا ويجب بذل جهود جادة لتنفيذه”، مؤكداً في هذا السياق على أن “قوة بغداد هي قوة لاقليم كوردستان والعكس صحيح أيضاً” وهما لا يشكلان خطراً على بعضهما.

رئيس إقليم كوردستان أضاف أن “العراقيين يستحقون حياة أفضل من الحالية ويجب أن تكون الخدمات المقدمة لهم أفضل”.

بشأن الوضع في سنجار قال: ” نحن جادون في ان يعود النازحون الى سنجار”، مشيراً إلى أن “القوات الامنية العراقية ضحت وقدمت الشهداء من اجل العراق واقليم كوردستان فعل نفس الشيء”.

حول الوضع الاقتصادي في العراق نوه إلى أنه “يجري انفاق أكثر من خمسة مليارات شهرياً في العراق على الرواتب”، مؤكداً ضرورة “التفكير بجد في العراق على خفض الاعتماد على النفط”.

“تربطنا علاقات تاريخية مع سوريا”

رئيس إقليم كوردستان تحدث عن العلاقات مع سوريا، ووصفها بـ “تاريخية”، مشيراً إلى أن “سوريا كانت داعمة لنا في الأوقات الصعبة”.

وشدد على أن حل الأزمة في سوريا “يجب أن يكون سياسياً”.

“ندعو الصدر لمساندة الحكومة الحالية”

في رده على سؤال حول الموقف من التيار الصدري، أكد أنه “ليست هناك قوة سياسية تقلل من حجم التيار الصدري في العملية السياسية”، مشدداً على أن “مقتدى الصدر لديه مكانة دينية وجماهيرية في العراق وهو موقع تقدير في إقليم كوردستان”.

ودعا نيجيرفان بارزاني، زعيم التيار الصدري إلى “مساندة هذه الحكومة لتقديم الخدمات”.

“إقليم كوردستان يرتبط بعلاقة متميزة مع تركيا”

حول العلاقات مع تركيا، نوّه إلى أن إقليم كوردستان والعراق يرتبطان مع تركيا بـ “علاقة أخوية”، مضيفاً أن “إقليم كوردستان يرتبط بعلاقة متميزة مع تركيا”.